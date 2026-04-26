Wciąż trwa rozpoczęty 17 kwietnia stream Łatwoganga, podczas którego zbierane są fundusze na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Wspiera ona dzieci i dorosłych zmagających się z chorobami nowotworowymi. Przez ostatnie dni rzesze celebrytów wsparły inicjatywę, pojawiając się przy tym na transmisji na żywo. Wśród gwiazd mogliśmy zobaczyć m.in. Borysa Szyca. Jego obecność mocno poruszyła widzów.

Borys Szyc nie zgolił włosów na streamie Łatwoganga. Wyjaśnił, dlaczego

Szyc przybył do mieszkania Łatwoganga rankiem 26 kwietnia. Aktor pozostał na transmisji wyjątkowo długo, gdyż jak się okazało, tego domagali się widzowie. Gwiazdor wsparł przy tym akcję, przeznaczając na licytacje m.in. wspólne wyjście, by zagrać w golfa oraz pamiątkę związaną z "Heweliuszem". Internauci domagali się jednak, by Szyc dołączył również do inicjatywy, w ramach której część gwiazd zaczęła golić głowy na znak wsparcia dla osób chorych na raka. Aktor musiał jednak odmówić. Od razu wytłumaczył, dlaczego.

- Musiałbym przerwać trzy filmy, które kręcę i byłby spory problem, ale latem to nadrobię - odpowiedział komentującym Szyc. - Zresztą ja i tak już wyglądam jak łysy. Ja sobie tak właśnie siedzę ostatnio w łazience i mój syn mówi: "Tato, a ty masz tam czoło?" - dodał gwiazdor, śmiejąc się i pokazując czubek głowy. - No to czoło podeszło mi bardzo wysoko, więc albo ja już po prostu sam będę łysy do tego czasu, albo jakoś temu pomożemy - skwitował na koniec.

Goście Łatwoganga zaczęli golić głowy. Tym gestem wspierają osoby chorujące na nowotwory

Przez dziewięć dni trwania streama, głowy ogoliły dziesiątki celebrytów. Wśród nich znalazły się m.in. Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska, Maffashion, Blanka Lipińska, czy na żywo w "halo tu polsat" - Maciej Kurzajewski. Jak się okazało, inicjatywę postanowiły wesprzeć również osoby spoza show-biznesu. Jedną z nich stała się sąsiadka influencera, która nagle przyszła do mieszkania Łatwoganga, by również ogolić swoją głowę. Więcej o tym przeczytacie w artykule: "Sąsiadka Łatwoganga nagle wparowała na live'a. Nie uwierzycie, co zrobiła".