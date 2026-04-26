Podczas rekordowej transmisji charytatywnej organizowanej przez Łatwoganga przed kamerą pojawiła się wyjątkowa gościni, mianowicie jego mama. Jej obecność wzbudziła ogromne emocje wśród widzów, zwłaszcza że od początku aktywnie wspierała całą inicjatywę. Nie kryła wzruszenia, mówiąc o skali pomocy, jaką udało się zapewnić dzięki zaangażowaniu tysięcy osób. "Bardzo się cieszę, że tak duża kwota została zebrana na te dzieciaki i jestem naprawdę strasznie szczęśliwa. Bardzo mocno wspierałam tę akcję i bardzo się cieszę, że tyle pieniędzy zebraliśmy. Jest to naprawdę ogromna kwota. Te dzieciaki... cieszę się, że będą mogły dostać tę pomoc, którą powinny mieć, że dostaną tyle sprzętu" - powiedziała na streamie.

Łatwogang zebrał miliony dla chorych dzieci. Jego mama wyjaśnia, jak zostaną wykorzystane

W trakcie transmisji mama Łatwoganga wyjaśniła również, jak będzie wyglądał proces rozdysponowania zgromadzonych środków. Warto nadamienić, że zebrano ponad 212 milionów złotych. Jak podkreśliła, fundacja przygotowuje szczegółowy plan, aby każda złotówka została wykorzystana w najlepszy możliwy sposób. - Rozmawiałam z prezesem fundacji, będzie bardzo dobrze to rozliczone, będzie powołana komisja, i to komisja onkologów, która zajmie się tym, co kupić, jaki sprzęt, jak pomóc naprawdę tym dzieciakom - wyznała. Oznacza to, że dzięki temu wsparcie ma trafić dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Mama influencera zaznaczyła także, że efekty tej akcji będą miały realny wpływ na życie najmłodszych pacjentów. - To nie będą pieniądze wydane na marne, to będzie realna piękna pomoc dla tych dzieciaków, a w ogóle uważam, że cała ta akcja była ogromnym wsparciem dla dzieci. Świat jak się zjednoczył, to też ma znaczenie dla dzieciaków. Dzieciaki czują tę siłę, jaka jest w nas, w ludziach, żeby pomagać - mówiła z dumą.

Mama Łatwoganga zabrała głos. Wspomniała o pieniądzach

Sam Łatwogang nie szczędził mamie ciepłych słów. - Mama też ogólnie od dziewięciu dni codziennie pracuje nad akcją, robi wielkie rzeczy tutaj i moja mama jest zdecydowanie bardziej zasłużona niż ja i gdyby jej tutaj nie było, to byśmy na pewno nie byli na tym etapie. Wielkie serducho ode mnie dla mojej własnej mamy - podsumował z dumą influencer. ZOBACZ TEŻ: Rekord na transmisji Łatwoganga. Zebrano już 200 milionów złotych!