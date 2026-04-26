Od 17 kwietnia bez przerwy trwa stream Łatwoganga, podczas którego zbierane są fundusze na rzecz Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci i dorosłych zmagających się z chorobami nowotworowymi. Przez cały okres trwania transmisji w mieszkaniu influencera pojawiły się dziesiątki gwiazd, które wspierały inicjatywę i promowały całą akcję. Ostatniego dnia zbiórki z nietypową propozycją do Łatwoganga zwróciła się również Dorota Szelągowska.

Dorota Szelągowska chciała wyremontować mieszkanie Łatwoganga. Tak zareagował

Prezenterka nie pojawiła się osobiście na streamie, lecz połączył się z nią poprzez wideo rozmowę Borys Szyc. Szelągowska postanowiła zwrócić się przy tym do Łatwoganga, proponując mu remont mieszkania, w którym od ponad tygodnia trwa transmisja. - A ja bym chciała ci wyremontować chatę. Ty zrobiłeś tyle dobra. Zastanów się proszę nad tym, bo jesteś po prostu niewiarygodny - skomentowała gwiazda, znana przede wszystkim ze swoich programów właśnie o remontach.

Influencer jej podziękował, jednak zarazem także odmówił. Wyszedł z inną propozycją. - Ja bardzo doceniam. Ja tu sam ogarnę tę chatę. Ja tu odmaluję. Wszystko ogarniemy. Najlepsze, co może być, to, żeby oddać tę opcję na licytację i to by było dla mnie najlepsze - stwierdził Łatwogang. Ostatecznie tak też się stało. Metamorfoza mieszkania z rąk Szelągowskiej trafi na licytację, z której środki zostaną później przekazane do fundacji.

Gwiazdy masowo wspierają akcję influencera. To zrobiła Iga Świątek

Pośród osób które również zaangażowały się w akcję znalazła się też Iga Świątek. Choć nie mogła osobiście pojawić się na streamie Łatwoganga, postanowiła przelać na zbiórkę 100 tys. złotych. - To, co się wydarzyło w ramach akcji Cancer Fighters, jest naprawdę niebywałe, bo pokazuje prawdziwą solidarność i to, jak ogromny wpływ możemy mieć, gdy robimy rzeczy razem - skomentowała na nagraniu, które opublikowała w mediach społecznościowych. Tenisistka zdecydowała dodatkowo wesprzeć inicjatywę, przekazując także dwa bilety na swój mecz na Wimbledonie! Internauci byli zachwyceni jej gestem. "Brawo Iga", "Jesteś wspaniała", "Na ciebie zawsze można liczyć" - przeczytaliśmy w komentarzach.