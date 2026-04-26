Akcja charytatywna zainicjowana przez Łatwoganga przerosła najśmielsze oczekiwania. Influencer rozpoczął wyjątkowy stream, podczas którego przez dziewięć dni nieprzerwanie odtwarzany jest utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" autorstwa Bedoesa 2115 i Mai Mencel. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie Fundacji Cancer Fighters, a zainteresowanie inicjatywą błyskawicznie wykroczyło poza internet. Do akcji włączyło się wiele znanych osób, które pojawiały się na transmisji, a część z nich zdecydowała się nawet na symboliczny gest solidarności, goląc głowy na wizji. 26 kwietnia udało się przekroczyć próg 100 milionów złotych. O godzinie 18:00 stan zbiórki wynosi ponad 194 miliony złotych, a organizatorzy poinformowali o przedłużeniu transmisji do godziny 20:00.

Wśród gwiazd, które wsparły zbiórkę w tak wyjątkowy sposób, znalazły się m.in. Edyta Pazura, Maffashion, Blanka Lipińska czy Maciej Kurzajewski. Wiele znanych osób postanowiło zjednoczyć się i zakopać topory wojenne tylko po to, aby wesprzeć szlachetną inicjatywę. W akcję zaangażowały się także media i liczne firmy, które aktywnie promowały zbiórkę oraz przekazywały znaczące wpłaty. Nie można również nie wspomnieć o licznych zabawnych sytuacjach, które zaskoczyły wielu.

W pewnym momencie do Łatwoganga zapukała... sąsiadka. Co było nie tak? Okazało się, że pani postanowiła wesprzeć inicjatywę! Podobnie jak kilkadziesiąt innych osób zgoliła swoją głowę na znak wsparcia dla osób chorych na raka. Tego z pewnością nikt się nie spodziewał. Jak oceniacie takie akcje?

Wielu widzów doskonale pamięta jedną z najbardziej ikonicznych scen w historii serialu "M jak miłość", gdy Hanka Mostowiak, grana przez Małgorzatę Kożuchowską, uderza samochodem w kartony. To właśnie do tego kultowego momentu aktorka nawiązała podczas charytatywnego streamu 26 kwietnia. Aby zachęcić widzów do dalszego wspierania zbiórki, zapowiedziała, że jeśli licznik osiągnie 163 miliony złotych, odtworzy tę legendarną scenę na żywo.

Gdy wyznaczony cel został osiągnięty, Kożuchowska dotrzymała słowa. Punktualnie o 16:00 stanęła przed przygotowaną konstrukcją z kartonów i z impetem w nią wbiegła, wywołując ogromne emocje wśród oglądających transmisję. "Nie ma dubli!" - powiedziała z uśmiechem. ZOBACZ TEŻ: Szok, co zrobił polski influencer. Tyle milionów zebrał dla dzieci chorych na raka