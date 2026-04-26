Od 17 kwietnia na YouTubie trwa wyjątkowy stream charytatywny, podczas którego zbierane są środki dla Fundacji Cancer Fighters, wspierającej dzieci i dorosłych zmagających się z chorobami nowotworowymi. Gospodarzem transmisji jest tiktoker Łatwogang, który jednak nie działa w pojedynkę - w trakcie akcji regularnie pojawiają się kolejni goście specjalni. Tuż przed finałem wydarzenia w jego kawalerce zjawili się Małgorzata Kożuchowska oraz Tomasz Karolak. Aktorski duet zaskoczył wszystkich nie tylko swoją obecnością, ale przede wszystkim pomysłowością - wpadli na nietypowy sposób, by jeszcze skuteczniej zmotywować widzów do wpłat.

Małgorzata Kożuchowska odtworzyła kultową scenę z kartonami w ramach akcji Łatwoganga

Zapewne wielu widzów doskonale pamięta kultową scenę z serialu "M jak miłość", w której bohaterka grana przez Małgorzatę Kożuchowską - Hanka - w dramatycznych okolicznościach wjeżdża samochodem w kartony, co ostatecznie kończy się jej śmiercią w szpitalu. To właśnie do tej pamiętnej chwili aktorka postanowiła nawiązać podczas streamu 26 kwietnia.

Kierując się nutą sentymentu i chcąc dodatkowo zmotywować widzów do wsparcia zbiórki, zaproponowała wyjątkowe wyzwanie: jeśli licznik wpłat osiągnie 163 miliony, odtworzy legendarną scenę na żywo - przed ponad milionową publicznością zgromadzoną na YouTubie. Tak też się stało. Gdy zegar wybił 16:00, a licznik zbiórki przekroczył ustalony próg, napięcie sięgnęło zenitu. Kożuchowska bez wahania ustawiła się za przygotowanymi wcześniej kartonami, po czym z impetem wbiegła w nie, rozrzucając je na wszystkie strony i wywołując falę reakcji na czacie. - Nie ma dubli! - rzuciła z uśmiechem. Kadry ze wspomnianej sceny zobaczycie w naszej galerii:

Iga Świątek wsparła zbiórkę Łatwoganga. 100 tys. zł i bilety na Wimbledon

Do akcji Łatwoganga dołączyła także Iga Świątek, która przekazała na rzecz Fundacji Cancer Fighters aż 100 tys. złotych oraz dwa bilety na swój mecz podczas Wimbledonu. - To, co się wydarzyło w ramach akcji Cancer Fighters, jest naprawdę niebywałe, bo pokazuje prawdziwą solidarność i to, jak ogromny wpływ możemy mieć, gdy robimy rzeczy razem - powiedziała w nagraniu.

Tenisistka zapowiedziała również chęć spotkania z podopiecznymi fundacji - najprawdopodobniej w formie online, ze względu na liczne wyjazdy. - Prawdopodobnie online, bo jestem teraz dość często na wyjazdach, ale chciałam przekazać podziękowanie za to, jak inspirujecie ludzi, bo to wy toczycie prawdziwe walki i (rozgrywacie - przyp. red.) prawdziwe mecze. Więc naprawdę trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że jak najwięcej osób wesprze akcję i fundację, bo naprawdę to, co robicie, jest niesamowite - dodała.