Akcja Łatwoganga odbiła się szerokim echem w mediach. Jego zbiórka dla fundacji Cancer Fighters zaczęła się 17 kwietnia i na chwilę pisania artykułu influencer zebrał ponad 156 mln zł. Kasia Tusk zdecydowała się zabrać głos i odnieść do kwestii zbiórek charytatywnych. Córka premiera podkreśliła, jak ważne są takie akcje.

Kasia Tusk o zbiórkach charytatywnych. Takie ma o nich zdanie

Na InstaStories Kasi Tusk pojawiło się zdjęcie wnętrza, na którym influencerka dodała link do zbiórki Łatwoganga. "Żadnego ładnego zdjęcia dziś nie zrobiłam, więc wrzucam to, byleby mieć pretekst do dodania linka do zbiórki" - podkreśliła celebrytka. Następnie odniosła się do wiadomości, które otrzymuje w sprawie zbiórek charytatywnych. "Niektórzy z was pytają mnie w wiadomościach, po co są takie zbiórki, skoro leczenie jest w Polsce bezpłatne? Podejrzewam, że takie pytania zadają bardzo szczęśliwe osoby, które nigdy nie usłyszały druzgocącej życia diagnozy" - napisała na wstępie.

"Choroby najbliższych, nie wspominając już o chorobie ukochanego dziecka, to moment, w którym wszystko się zmienia, a my potrzebujemy wsparcia finansowego (nierzadko trzeba z dnia na dzień zrezygnować z pracy), logistycznego (różne placówki specjalizują się w różnych chorobach, czasem oznacza to nagłą przeprowadzkę) czy informacyjnego (gdzie się zgłosić? Z czym? Co zrobić najpierw? Jak sprawnie przejść przez procedury?)" - wyjaśniała. "No i czy nie sądzicie, że w takiej sytuacji przydaje się też po prostu wsparcie kogoś, kto doskonale wie, przez co przechodzimy?" - zapytała.

Błagam o odrobinę wyobraźni - nikomu nie życzę zyskania pokory dopiero na skutek własnych doświadczeń

- skwitowała, dodając na końcu link do Fundacji Cancer Fighters.

Gwiazdy wsparły akcję Łatwoganga. Tak zrobił to Maciej Kurzajewski

Liczne gwiazdy pojawiały się na transmisji Łatwoganga. Wśród nich byli: Martyna Wojciechowska, Julia Wieniawa, Sylwester Wardęga, Artur Szpilka oraz Borys Szyc. Niektórzy zaszaleli i w imię solidarności z chorymi na raka, zgolili głowy. Wśród nich był również Maciej Kurzajewski. Gdy w "halo tu polsat" połączono się z Łatwogangiem, dziennikarz zdecydował się na zaskakujący ruch. - W ramach wsparcia dla akcji Łatwoganga i Cancer Fighters. To jest najmodniejsza fryzura tej wiosny i tego lata. Warto robić takie rzeczy, żeby zachęcić innych do pomagania - mówił prezenter w czasie, gdy jego głowę golił Jasper, który sam dzień wcześniej pozbył się włosów.