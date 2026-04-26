17 kwietnia Łatwogang wystartował ze swoim pomysłem na stream, który trwał nieprzerwanie dziewięć dni i zakończył się w niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 20.00 (początkowo ogłoszono, że będzie to godz. 16.00, ale akcję przedłużono). Jego celem było zebranie pieniędzy dla Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci zmagające się z chorobami onkologicznymi. W pewnym momencie internet zapłonął, a akcja przerosła najśmielsze oczekiwania organizatora. Zaczęły do niej dołączać kolejne gwiazdy, które nie tylko nagłaśniały ją, ale i brały udział w wyzwaniach, zachęcając do wpłat. Wiele z nich ogoliło sobie nawet głowy w ramach wyzwań, a wśród nich były Maffashion, Edyta Pazura czy Katarzyna Nosowska. W momencie zakończenia akcji Łatwogang uzbierał kwotę, która zwalała z nóg.

REKLAMA

Koniec akcji Łatwoganga. Zebrana kwota zwala z nóg

Stream Łatwoganga wywołał niesamowite poruszenie w polskim internecie i zmobilizował tłumy ludzi do pomocy chorym dzieciom. W pewnym momencie przyciągnął nawet ponad milion osób, które śledziły go na ekranach. Nic dziwnego, że influencerowi oraz jego ekipie w wyznaczonym (a więc do godz. 16.00) udało się czasie zebrać 164 milionów złotych! Stream nie zakończył się jednak planowo. Ogłoszono, że już bez udziału gwiazd, potrwa do godz. 20.00, ale ostatecznie go przedłużono. Ludzie ciągle mogli wpłacać pieniądze. Ostatecznie udało się zebrać ponad 235 mln złotych! [Aktualizacja z godz. 21:26]

Internauci zachwyceni inicjatywą influencera. Łatwogang zasypany komentarzami. "Cudowna akcja"

Inicjatywa influencera spotkała się z masą komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci nie kryją poruszenia jego działaniami. "Szacun za całą akcję", "To jest niesamowite", "Łatwogang szacunek za to, co robisz", "Wpłaciłam i jestem pod wrażeniem", "Cudowna akcja", "On naprawdę to zrobił", "Ma dobre serce", "Wpłacone, oby jeszcze więcej" - czytamy na X. Przypomnijmy, że akcję wsparły rzesze polskich celebrytów, w tym m.in.: Roxie Węgiel, Julia Wieniawa, Doda, Robert i Anna Lewandowscy, Maciej Musiał, Golec uOrkiestra, Michał Wiśniewski, Borys Szyc, Sanah i Grzegorz Hyży. W dużej mierze stream promowali także najwięksi polscy twórcy internetowi - w tym m.in. Friz i Wersow czy Sylwester Wardęga.