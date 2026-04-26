Damięcka reaguje na akcję Łatwoganga. Gdy pokazała te grafiki, internet oszalał

Od 17 kwietnia trwa akcja charytatywna Łatwoganga, który podczas streamu na YouTubie zbiera pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters. W momencie publikacji tego artykułu na konto trafiło już ponad 130 milionów złotych. Do akcji chętnie przyłączają się kolejne gwiazdy. Głośno było przede wszystkim o tych, które w ramach wyzwania i podbijania kwoty goliły swoje głowy na łyso. W tym gronie znalazły się m.in. Maffashion, Katarzyna Nosowska i Blanka Lipińska. Transmisja odbiła się w sieci szerokim echem. Swoje wsparcie wyraziła również Matylda Damięcka. Nowe grafiki artystki poruszyły jej obserwatorów.

Matylda Damięcka znów to zrobiła. "Twoja pomysłowość wychodzi poza wszelkie granice"

"Stówka" - napisała Damięcka w najnowszym wpisie, nawiązując do kwoty 100 milionów złotych, która została przekroczona 26 kwietnia na transmisji Łatwoganga. Artystka zamieściła z tej okazji serię grafik nawiązujących do całej akcji. Na pierwszej z nich widzimy rękawicę bokserską i szczypce raka. Na innej słońce bez promieni. "Obciełom promienie dla dzieci" - czytamy na rysunku.

Na kilku grafikach znalazły się też "dissy na raka". "Rak wysyła maile na gadu gadu", "Rak myśli, że Widzew to optyk", "Rak myje włosy płynem do naczyń" - napisała Damięcka. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy. "Jak zawsze Matyldo doskonale przedstawione", "Omg! Jakie to wspaniałe. Twoja pomysłowość wychodzi poza wszelkie granice. Niesamowite", "Uwielbiam! Dziękuję", "To dobro ściska w gardle" - pisali. Grafiki znajdziecie w naszej galerii, a link do zbiórki Łatwoganga TUTAJ.

Matylda Damięcka o swoich grafikach. "To obserwacja, sprasowanie do jakiegoś meritum"

Grafiki Damięckiej zawsze wzbudzają mnóstwo emocji. Jakiś czas temu artystka w programie TVP Info "Rozmowy (nie)wygodne" opowiedziała o tym, co napędza jej kreatywność. - Ilustracja absolutnie nie nosi znamion, nie jest podpisana: "autor uważa, że…". To obserwacja, sprasowanie do jakiegoś meritum, jednej jakiejś warstwy. I to, w jaki sposób ktoś reaguje głośno - poziom słyszalności tego sprzeciwu, też ma znaczenie. To najczęściej są właśnie ludzie, którzy projektują na autora coś, co jest wewnętrznym jakimś albo bólem, albo nieprzepracowaniem, albo głębokim poczuciem sprawiedliwości - tłumaczyła.