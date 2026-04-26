Łatwogang postanowił zorganizować transmisję, na której przez dziewięć dni słucha utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" rapera Bedoesa i Mai Mecan. Akcja influencera, na której zbiera on pieniądze na wsparcie Fundacji Cancer Fighters, szybko stała się medialną sensacją. Gwiazdy nie dość, że pojawiały się na transmisji, to również decydowały się ogolić głowy. Zrobiły to m.in. Edyta Pazura, Maffashion oraz Blanka Lipińska. Największe media również się zaangażowały, promując akcję na antenie. Wiele firm wpłaciło spore kwoty. 26 kwietnia Łatwogang uzbierał 100 mln zł. To jednak nie jest koniec.

Ławogang zebrał już 100 mln złotych. Niebywałe, co się dzieje na transmisji influencera

Transmisja Łatwoganga rozpoczęła się 17 kwietnia i bez przerwy trwa do 26 kwietnia do godziny 16.00. Influencer nie spodziewał się takiego sukcesu akcji, która zjednoczyła Polaków. Łatwogang zebrał już 100 milionów złotych, ale na konto wpływają kolejne wpłaty od tych, którzy chcą wesprzeć dzieci chore na raka. Dotychczasowy rekord zbiórki na transmisji należał do najpopularniejszego YouTubera, MrBeasta, który zebrał nieco ponad 40 milionów złotych.

Raper Grubson zapowiedział, że gdy uda się zebrać 125 mln zł, pojawi się na transmisji i zaśpiewa kultowy utwór "Na szczycie". Wojciech Szczęsny obiecał, że jeśli uda się zebrać 150 milionów złotych, piłkarz FC Barcelony Lamine Yamal nagra TikToka do wspomnianej piosenki. Transmisja pogodziła wielu influencerów - przykładem tego jest spotkanie Sylwestra Wardęgi i Wersow.

Niebywałe sceny w "halo tu polsat". Tak Maciej Kurzajewski wsparł akcję Łatwoganga

Łatwogang tuż po tym, jak na liczniku wybiło 100 mln zł, połączył się z redakcją "halo tu polsat". W tym momencie gościem w śniadaniówce był akurat influencer Jasper, który dzień wcześniej pojawił się na transmisji i zdecydował się ogolić głowę w imię szczytnego celu. To zainspirowało Macieja Kurzajewskiego. - W ramach wsparcia dla akcji Łatwoganga i Cancer Fighters. To jest najmodniejsza fryzura tej wiosny i tego lata. Warto robić takie rzeczy, żeby zachęcić innych do pomagania - stwierdził dziennikarz, który na wizji został pozbawiony włosów. - Jestem taka wzruszona! Pięknie - mówiła z zachwytem jego ukochana, Katarzyna Cichopek.