Łatwogang postanowił zorganizować transmisję, na której przez dziewięć dni słucha utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" rapera Bedoesa i Mai Mecan. W tej sposób zbiera pieniądze na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Sprawa zyskała medialny rozgłos i usłyszała o niej cała Polska. Blanka Lipińska również pojawiła się na transmisji i dołączyła do gwiazd, które ogoliły głowy. Autorka popularnych erotyków opowiedziała o tym, jak się czuje. Nie ukrywała, że "strasznie". Wspomniała również o chorych na raka i skierowała ku nim pokrzepiające słowa.

Blanka Lipińska ogoliła głowę. Teraz wyjawiła, jak się z tym czuje

Późnym wieczorem 25 kwietnia Blanka Lipińska pojawiła się na transmisji Łatwoganga. Tam w imię solidarności z chorymi ogoliła głowę. Niedługo później zabrała głos na Instagramie. Na relacji opowiedziała o tym, jak źle się czuje bez włosów. - Jak wyszłam z tego streama i wsiadłam do windy, i spojrzałam w lustro pierwszy raz, to sobie pomyślałam, że nie chcę patrzeć w lustro przez co najmniej parę tygodni - przyznała już na wstępie. - I ja to zrobiłam z premedytacją. I ja miałam wybór. A kobiety chore na raka, dzieciaki, one tego wyboru nie mają - podkreśliła ze łzami w oczach.

Ja dopiero teraz, nie mając włosów, zrozumiałam, co oni przeżywają. To jest po prostu, k***a, straszne. Obiektywnie. Możecie mi powiedzieć, że dobrze wyglądam, ale ja się wcale tak nie czuję. Czuję się po prostu, k***a, strasznie

- mówiła poruszona Lipińska.

Blanka Lipińska skierowała kilka słów do chorych.

Lipińska podkreślała, że mówi o wyglądzie ze względu na to, że ona jest zdrowa. Rozumie problemy tych, którzy poważnie chorują. - I wiecie, ja sobie tutaj gadam o wyglądzie, bo ja jestem zdrowa. Ale tym osobom, oprócz tego, że siada psycha z uwagi na to, jak się mogą czuć ze sobą bez włosów, to dodatkowo jeszcze ci wszyscy ludzie walczą o swoje życie. To jest dopiero, k***a, straszne - stwierdziła.

- I wysyłam tym wszystkim ludziom bardzo dużo miłości, bardzo dużo odwagi i bardzo dużo siły. Nie mam pojęcia, co czujecie i nawet nie chcę udawać, że mam to pojęcie. Wiem w mikrostopniu, jak źle można się ze sobą czuć. I jedyne, co mogę wam w tej sytuacji powiedzieć, to, że bardzo mocno was przytulam i z********e mocno trzymam za was kciuki - skwitowała.