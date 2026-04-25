Powrót na stronę główną

Co za sceny na charytatywnej transmisji. Kulesza zgoliła głowę Nosowskiej!

Na transmisji na żywo influencera Łatwoganga pojawiły się Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza. Aktorka pozbawiła włososów piosenkarkę!
Fot. KAPIF, YouTube/@latwogang8538

Transmisja charytatywna na rzecz Fundacji Cancer Fighters, którą rozpoczął Łatwogang, przerosła najśmielsze oczekiwania. Inspiracją był raper Bedoes, który razem z Mają Mecan nagrał utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Coraz więcej gwiazd zdecydowało się na zgolenie głowy, by solidaryzować się z chorymi na raka. Do tego grona dołączyła Katarzyna Nosowska.

Zaskakujące sceny na transmisji Łatwoganga. Katarzyna Nosowska zdecydowała się zgolić głowę

Katarzyna Nosowska odwiedziła influencera Łatwoganga, a wraz z nią na transmisji pojawiła się Agata Kulesza. W pewnym momencie aktorka złapała za maszynkę. Szybkimi ruchami pozbawiła włosów wokalistkę. - Jak ci się podoba? - zapytała Kulesza. - Nie wiem, nie widzę. Jestem bez okularów - usłyszała w odpowiedzi od Nosowskiej. - Mam minus dziesięć, taka ciekawostka - dodała wokalistka. - Powiem wam, że jest znacznie lżej - oceniła Nosowska, dodając, że mąż w domu poprawi jej fryzurę. Przypominamy, że Nosowska już w latach 90. nosiła fryzurę na tzw. "zapałkę". Piosenkarka miała okazję zgolić głowę Aleksandrze Domańskiej, która również postanowiła pozbyć się włosów na transmisji. 

Nosowska zgoliła głowęOtwórz galerię

Artykuł jest aktualizowany

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.