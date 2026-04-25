Transmisja charytatywna na rzecz Fundacji Cancer Fighters, którą rozpoczął Łatwogang, przerosła najśmielsze oczekiwania. Inspiracją był raper Bedoes, który razem z Mają Mecan nagrał utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Coraz więcej gwiazd zdecydowało się na zgolenie głowy, by solidaryzować się z chorymi na raka. Do tego grona dołączyła Katarzyna Nosowska.

Katarzyna Nosowska odwiedziła influencera Łatwoganga, a wraz z nią na transmisji pojawiła się Agata Kulesza. W pewnym momencie aktorka złapała za maszynkę. Szybkimi ruchami pozbawiła włosów wokalistkę. - Jak ci się podoba? - zapytała Kulesza. - Nie wiem, nie widzę. Jestem bez okularów - usłyszała w odpowiedzi od Nosowskiej. - Mam minus dziesięć, taka ciekawostka - dodała wokalistka. - Powiem wam, że jest znacznie lżej - oceniła Nosowska, dodając, że mąż w domu poprawi jej fryzurę. Przypominamy, że Nosowska już w latach 90. nosiła fryzurę na tzw. "zapałkę". Piosenkarka miała okazję zgolić głowę Aleksandrze Domańskiej, która również postanowiła pozbyć się włosów na transmisji.

