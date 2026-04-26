Justin Timberlake w czerwcu 2024 roku został zatrzymany przez policję w Sag Harbor. Znany piosenkarz nie zatrzymał się przed znakiem stop, a także miał problem z utrzymaniem pasa ruchu. Kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy wykazała, że artysta był pod wpływem alkoholu. Po niemal dwóch latach od zdarzenia do sieci trafiło nagranie, które ukazywało moment zatrzymania Timberlake'a. Jessica Biel miała robić wszystko, by nagranie nie ujrzało światła dziennego. Aktorka obawiała się konsekwencji dla swojej rodziny.

Jessica Biel próbowała zablokować publikację nagrania z mężem. Obawiała się emocjonalnego obciążenia

Gdy nagranie z Justinem Timberlakiem obiegło sieć, nadszarpnęło wizerunkiem piosenkarza. Sam muzyk starał się zablokować jego publikację - powołując się na fakt, iż mogło ono zaszkodzić jego reputacji - tej prywatnej, jak i zawodowej. Jessica Biel również obawiała się tego, co stanie się po upublicznieniu filmiku. Próbowała zablokować jego publikację, choć jak już wiadomo, ostatecznie się jej to nie udało. - To nie był przypadkowy sprzeciw - za kulisami prowadzone były bardzo zdecydowane działania, motywowane przez Jessicę, by nie dopuścić do ujawnienia tego nagrania. W dużej mierze wynikało to z jej obaw o możliwe konsekwencje - mówił informator serwisu Ok!.

Dla niej całe to zdarzenie było niezwykle stresujące i wyczerpujące emocjonalnie, a Jessica bardzo chciała raz na zawsze zamknąć ten rozdział, bo wie, że to, co uchwycono na nagraniu, nie oddaje tego, kim naprawdę jest Justin jako człowiek, którego zna

- stwierdziła osoba z otoczenia aktorki i piosenkarza.

Zatrzymanie Justina Timberlake'a miało wpłynąć na jego małżeństwo z Jessicą Biel

Po tym, jak ujawniono prawdę o tym, że Timberlake prowadził auto pod wpływem alkoholu, w jego małżeństwie ponoć nie działo się dobrze. Portal RadarOnline twierdził nawet, że aktorka już planowała złożyć pozew rozwodowy. - Justin i Jessica nie są razem od miesięcy, odkąd został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu. Zwyczajnie miała go dość, i od miesięcy prowadzą osobne życie - twierdziło źródło serwisu. Piosenkarz miał podobno walczyć o rodzinę. Do dziś Timberlake i Biel są razem.