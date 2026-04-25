Trwa dziewięciodniowy stream charytatywny influencera Łatwoganga. Zainspirowany Bedoesem i jego "dissem na raka" zorganizował zbiórkę pieniędzy dla Fundacji Cancer Fighters. Obecnie influencer zebrał już ponad 50 milionów złotych, a pomagają mu w tym znani i lubiani. Jego studio odwiedziła już Doda czy Julia Wieniawa, a w sobotę, 25 kwietnia, z youtuberem połączyła się Maffashion. Blogerka wzięła udział w wyzwaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion została wyróżniona przez Kozidrak. Taką jest osobą

Julia Kuczyńska postanowiła wziąć udział w wyzwaniu, które polegało na tym, że w 20 minut kwota zbierana przez Łatwoganga miała powiększyć się o cały milion. Szybko okazało się, że widzowie w całej Polsce zmobilizowali się i zaczęli wpłacać pieniądze. Po 20 minutach Maffashion już musiała złapać za golarkę i ogolić swoje włosy. Zrobiła to na oczach wszystkich.

Nie była to jednak spontaniczna akcja. Maffashion oświadczyła, że planowała to co najmniej od piątku, 24 kwietnia. Powiedziała to w trakcie golenia włosów. - Cała drżę, wali mi serce. Ja już od wczoraj od rana jestem podniecona całą sytuacją. Liczyłam na początku na to, że będzie przedłużony stream... - mówiła i nagle przerwała, gdy w jej dłoni znalazł się spory pukiel włosów. - Poczekajcie chwilę, bo doznałam małego szoku, milutkie w dotyku - powiedziała.

Gdy było już po wszystkim, Maffashion zaprezentowała się przed kamerą w całej okazałości. - Dopieściliśmy trochę temat. Okazało się, że z tyłu mam jakąś bliznę, pewnie po spadnięciu z huśtawki za dzieciaka. Nie, to nie jest AI. To jest nowa rzeczywistość. Do każdej stylizacji będzie pasować - powiedziała.

Wieniawa i Zdrójkowski zaczęli się całować. Tego nikt się nie spodziewał

Nie da się ukryć, że na streamie Łatwoganga sporo się dzieje. Wcześniej tego samego dnia Wieniawa i Zdrójkowski zaczęli się całować przed kamerami na oczach tysięcy widzów po przekroczeniu progu 37,5 miliona złotych. Warto dodać, że transmisję na YouTubie śledziło wtedy ponad 200 tysięcy widzów. Nie da się ukryć, że Wieniawa i Zdrójkowski wywołali niemałe zamieszanie, przyciągając jeszcze większe tłumy, a screeny ich pocałunku błyskawicznie obiegły media. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.