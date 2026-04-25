David Hasselhoff zyskał popularność dzięki rolom w serialach "Nieustraszony" oraz "Słoneczny patrol", gdzie oglądaliśmy go u boku Pameli Anderson. Dziś jednak na próżno szukać 73-latka w nowych produkcjach. Aktor został za to ostatnio przyłapanym przez paparazzi. Na zdjęciach, które trafiły do sieci, widać, jak poruszał się przy pomocy balkonika. Zagraniczne media huczą o jego problemach zdrowotnych. Hasselhoff ma za sobą poważne operacje.

David Hasselhoff mierzy się z problemami zdrowotnymi. Ma za sobą wymianę stawu biodrowego

O problemach zdrowotnych aktora mówi się już od dłuższego czasu. W maju zeszłego roku zauważono go na lotnisku, gdzie korzystał z wózka inwalidzkiego. W kwietniu tego roku sfotografowano Hasselhoffa wraz z żoną w Calabasas, gdy w trakcie spaceru korzystał z kijków trekkingowych. Na dodatek co jakiś czas wspierał się o ramię ukochanej. Teraz brytyjski "Daily Mail" donosi, że został przyłapany, gdy spacerował ulicami Los Angeles. Uwagę przykuł fakt, iż aktor poruszał się przy pomocy balkonika. Media już wcześniej informowały, że 73-latek ma za sobą dwie poważne operacje. Chodzi o wymianę stawu biodrowego oraz kolanowego.

David Hasselhoff był uzależniony od alkoholu. To nim wstrząsnęło

Przed laty w wywiadzie dla "Daily Mail" o uzależnieniu Hasselhoffa od alkoholu opowiedziała jego była żona Pamela Bach, która zmarła w 2025 roku. - David jest pogrążającym się alkoholikiem, a ja kryłam go przez lata. Wszyscy myśleli, że jest złotą gwiazdą w kostiumie kąpielowym, biegającym po plaży z Pamelą Anderson. Ale alkohol przejmował jego życie. Dla mnie był mężczyzną leżącym bez przytomności na podłodze w łazience - przyznała. Hasselhoff pierwszy raz trafił na odwyk w 2002 roku - uciekł jednak z kliniki. - Byłem na odwyku osiem dni, kiedy w końcu zamówiłem taksówkę i przeskoczyłem przez płot. Bóg sprowadził mnie na samo dno alkoholizmu, żebym w końcu mógł zrozumieć, że muszę przestać pić - przyznał w rozmowie z "News of the World".

W 2004 roku zatrzymano go za jazdę pod wpływem alkoholu, a dwa lata później nie pozwolono wejść na pokład samolotu ze względu na jego stan. Przełomem okazał się 2007 rok. Właśnie wtedy do sieci trafiło nagranie, na którym można było zobaczyć kompletnie pijanego aktora. Nagrywająca go córka mówi, żeby w końcu rzucił alkohol. "Tato, musisz mi obiecać, że nie będziesz próbował już dzisiaj pić, dobrze? Słyszysz mnie? Zero alkoholu!" - mówiła na filmiku 14-letnia wówczas Taylor. Jak przekonuje Hasselhoff, to było dla niego impulsem do rzucenia nałogu.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990; Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880; Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.