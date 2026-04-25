Jeszcze do niedawna Agnieszka Kaczorowska wiodła życie u boku Macieja Peli i dwóch córek. Wszystko zmieniło się pod koniec 2024 roku, gdy okazało się, że to koniec małżeństwa tancerzy. Para ma za sobą już rozwód i podział obowiązków rodzicielskich. Ostatnim krokiem okazało się opróżnienie wspólnego domu. Tancerka postanowiła pod nieobecność byłego małżonka i pociech wynieść swoje rzeczy. Jak wynika z postu na Instagramie celebrytki, to symboliczne zakończenie pewnego rozdziału w jej życiu.

Agnieszka Kaczorowska wywiozła rzeczy z domu, w którym mieszkała z Maciejem Pelą. Dodała wymowny wpis

Jak przekazał portal Pudelek, Kaczorowska została przyłapana przez fotoreporterów, gdy wynosiła rzeczy z domu, w którym jeszcze do niedawna wiła gniazdko z Maciejem Pelą. Obecnie tancerz przebywa wraz z córkami na wyjeździe, na którym towarzyszy mu Edyta Folwarska. Rzeczy celebrytki trafią do nowego domu, który urządziła z Marcinem Rogacewiczem, a także do jej mamy. Ostateczna wyprowadzka z domu zdaje się być symbolicznym zakończeniem tego rozdziału w życiu Kaczorowskiej.

Tancerka opublikowała na Instagramie wymowny post (zareklamowała w nim przy okazji firmę przeprowadzkową), z którego wielu odczyta drugie dno wypowiedzi gwiazdy. "Ile spraw ciągle odkładasz na później? Co wisi Ci z tyłu głowy, co jest do zrobienia, ale ciągle 'nie ma czasu'? Ileż ulgi i lekkości przynosi sprzątanie… rzeczy, miejsc, ale i spraw" - zaznaczyła Kaczorowska, dając do zrozumienia, że uprzątnęła stare sprawy i rusza naprzód. "Porządek w życiu daje przestrzeń do tego, aby działać jeszcze lepiej i wydajniej. Porządek w życiu daje szczęście i wolność" - podsumowała.

Na zdjęciu widać, że Kaczorowska większość rzeczy zapakowała w kartonowe pudła. W oczy rzuca się jednak wydrukowana w dużym rozmiarze fotografia, przedstawiajaca samą Kaczorowską. To efekt jednej z sesji zdjęciowych. Ładna ozdoba na ścianę?

Maciej Pela miał problemy finansowe po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską

Obecnie Maciej Pela jest bardzo aktywny medialnie. Chętnie udziela wywiadów, a także działa w oscial mediach. Rozwija się również zawodowo. Nie ukrywa jednak, że po rozwodzie z żoną miał problemy. - Byłem w dołku finansowym, kiedy próbowałem tę karierę spinać. Na mojej głowie był kredyt hipoteczny, zresztą dalej jest, za dom, i miałem wydatki na dzieci, miałem wydatki na kredyt hipoteczny, oczywiście jakieś tam rzeczy dodatkowe, jakieś zaległości, które się pojawiły i byłem w takim totalnym dołku finansowym, że brałem każdą możliwą pracę, żeby się tylko spinało - przyznał w rozmowie z Kozaczkiem.