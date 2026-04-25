Andrzej Olechowski był polskim politykiem i doktorem nauk ekonomicznych. W przeszłości był m.in. ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a później także ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Dwukrotnie startował w wyborach prezydenckich, w 2000 i 2010 roku. Informację o jego śmierci potwierdził Interii Marcin Bosacki w MSZ. Głos zabrał także Wojciech Mann.

REKLAMA

Zobacz wideo Tłum pożegnał Joannę Kołaczkowską. Poruszające sceny na pogrzebie

Wojciech Mann żegna Andrzeja Olechowskiego. "Najdłuższa przyjaźń mojego życia"

Wojciech Mann opublikował na swoim profilu na Facebooku wpis na temat śmierci Andrzeja Olechowskiego. "Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się nim zaopiekuje" - napisał Wojciech Mann. Pod postem pojawiło się wiele wyrazów współczucia i kondolencji ze strony internautów. "Wielka strata", "Jak mi przykro", "Moje wyrazy współczucia", "Człowiek wielkiego formatu, mądry, kulturalny", "Wspaniały człowiek" - napisali.

Donald Tusk żegna Andrzeja Olechowskiego. "Niech spoczywa pokoju"

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. W 1973 roku ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie jest to Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), a następnie w 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W latach 70. i 80. Olechowski pracował w instytucjach międzynarodowych, między innymi w Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Genewie. Był również doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a później - w latach 1989-1991 - pełnił stanowisko pierwszego wiceprezesa tego banku. Olechowski był także doradcą prezydenta Lecha Wałęsa ds. ekonomicznych. W 2000 roku jako kandydat niezależny startował w wyborach prezydenckich, ale przegrał z Aleksandrem Kwaśniewskim. Przez lata swojej długiej, politycznej kariery był także współtwórcą Platformy Obywatelskiej, wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem. Teraz premier zabrał głos w sprawie śmierci polityka. "Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z 'trzech tenorów' Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju" - napisał Donald Tusk na X.