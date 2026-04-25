Andrzej Olechowski był polskim politykiem i doktorem nauk ekonomicznych. W przeszłości był m.in. ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a później także ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Dwukrotnie startował w wyborach prezydenckich, w 2000 i 2010 roku. Informację o jego śmierci potwierdził Interii Marcin Bosacki w MSZ. Głos zabrał także Wojciech Mann.
Wojciech Mann opublikował na swoim profilu na Facebooku wpis na temat śmierci Andrzeja Olechowskiego. "Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się nim zaopiekuje" - napisał Wojciech Mann. Pod postem pojawiło się wiele wyrazów współczucia i kondolencji ze strony internautów. "Wielka strata", "Jak mi przykro", "Moje wyrazy współczucia", "Człowiek wielkiego formatu, mądry, kulturalny", "Wspaniały człowiek" - napisali.
Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. W 1973 roku ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie jest to Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), a następnie w 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W latach 70. i 80. Olechowski pracował w instytucjach międzynarodowych, między innymi w Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Genewie. Był również doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego, a później - w latach 1989-1991 - pełnił stanowisko pierwszego wiceprezesa tego banku. Olechowski był także doradcą prezydenta Lecha Wałęsa ds. ekonomicznych. W 2000 roku jako kandydat niezależny startował w wyborach prezydenckich, ale przegrał z Aleksandrem Kwaśniewskim. Przez lata swojej długiej, politycznej kariery był także współtwórcą Platformy Obywatelskiej, wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem. Teraz premier zabrał głos w sprawie śmierci polityka. "Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z 'trzech tenorów' Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju" - napisał Donald Tusk na X.