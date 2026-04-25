Ślub Gemmy Monk zamienił się w koszmar, gdy żona jej brata oblała ją czarną farbą. Teraz głos zabrała sprawczyni. Antonia Eastwood wskazuje, że powodem zajścia był narastający od dawna rodzinny konflikt. W sprawie zapadł już wyrok.

REKLAMA

Oblała pannę młodą czarną farbą. Teraz wstydzi się swojego zachowania

49-letnia Antonia Eastwood w rozmowie z "Daily Mail" wyznała, że konflikt pomiędzy nią a Gemmą Monk zaczął się już w kwietniu 2023 roku. Wówczas Antonia zaczęła spotykać się z bratem kobiety. Para postanowiła pobrać się po pięciu miesiącach znajomości. Gemma miała wzniecać niepokój w przyszłej szwagierce, wracać do tematu dawnych związków jej brata i zniechęcać Antonię do ślubu. Napięcie miało narastać także podczas ceremonii ślubnej Antonii. Eastwood stwierdziła, że podczas ślubu miała spotykać się z uszczypliwościami.

Rok później na ślubnym kobiercu stanęła Gemma Monk. Co ciekawe, jej brat wraz z Antonią nie zostali zaproszeni na uroczystość, ale i tak się na niej pojawili. Po przyjeździe na miejsce Eastwood miała zauważyć w samochodzie pojemnik z czarną farbą dla dzieci. Gdy Gemma wychodziła z auta, Antonia rzuciła pojemnik z farbą w jej kierunku. Farba pobrudziła twarz, dekolt i suknię ślubną panny młodej. Mimo to ślub się odbył. 35-latka zdołała się oczyścić, zdobyć drugą suknię i wziąć ślub dwie godziny później. Antonia Eastwood wyznała mediom, że wstydzi się tego, co zrobiła, ale podkreśla, że do jej zachowania przyczynił się narastający konflikt i wzajemna niechęć.

Sąd wydał wyrok w sprawie rodzinnego konfliktu

Sprawa miała swój finał na sali rozpraw. 15 kwietnia sąd uznał Antonię Eastwood winną zniszczenia mienia. Zasądzono jej karę 10 miesięcy więzienia, w zawieszeniu na 12 miesięcy. Musi także odpracować 160 godzin prac społecznych. Skazana wyznała "Daily Mail", że cała sprawa jest dla niej mocno obciążająca psychicznie. Do tego stopnia, że w dniu ogłaszania wyroku doznała ataku paniki. Wcześniej nie miała żadnych zatarć z prawem.