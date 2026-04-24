Na początku 2026 roku kabaret Ani Mru-Mru odwołał występy. Wszystko przez problemy zdrowotne Michała Wójcika. "Przymusowa przerwa potrwa co najmniej do końca lutego. Przykro nam i przepraszamy za wszelkie z tym związane niedogodności. (...) Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego, co kochamy najbardziej - do spotkań z wami podczas spektakli na żywo" - czytaliśmy w mediach społecznościowych. Pod koniec marca kabaret wystąpił podczas imprezy zamkniętej w Żninie, a teraz na dobre wrócił na scenę.

Kabaret Ani Mru-Mru zabrał głos. Radosne wieści dla fanów grupy. "No to wróciliśmy na dobre"

Kabaret Ani Mru-Mru wznowił działalność. W nowym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych grupa zaznaczyła, że nie zamierza zwalniać tempa i planuje kolejne występy. "No to wróciliśmy na dobre! To była prawdziwa przyjemność. Każdy kolejny spektakl i spotkanie z wami na żywo, dało nam potężną dawkę emocji i energii na przyszłość. Zamość, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Katowice, Płońsk, Pyrzyce, Szczecin, Gorzów Wlkp i Świebodzin. Dziękujemy" - czytamy na profilu kabaretu Ani Mru-Mru na Facebooku.

Członkowie grupy mają bardzo napięty grafik i przez cały rok będą występować w wielu miejscowościach. Widzowie mogą zobaczyć ich skecze m.in. w Olsztynie, Koszalinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Ich najbliższy występ odbędzie się 24 kwietnia w Kościerzynie.

Internauci zachwyceni powrotem kabaretu Ani Mru-Mru. Lawina komentarzy w sieci. "Ogromna ulga"

Pod publikacją kabaretu pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Nie kryli zadowolenia z powrotu grupy. "To wielka przyjemność oglądać was na żywo. Mam nadzieję, że jeszcze bardzo długo będziecie z nami", "Ogromna ulga was znowu widzieć. Zdrówka", "Dużo zdrowia i pełnych sal życzę", "Super, powodzenia", "Cieszę się, że do nas wróciliście", "No nareszcie, będzie się działo i będzie śmiech. Cieszę się bardzo. Szacun dla was, dużo zdrowia i śmiechu życzę" - pisali internauci w mediach społecznościowych kabaretu.