Bedoes nagrał z 11-letnią Mają Mecan utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Cały dochód z piosenki przekazany będzie na Fundację Cancer Fighter. Patryk "Łatwogang" Garkowski postanowił zorganizować kilkudniową transmisję na żywo na YouTube, na którym w zapętleniu będzie słuchał utworu i przy okazji zbierał fundusze dla wspomnianej fundacji. Wiele gwiazd postanowiło zaangażować się w sprawę, a influencer zebrał już miliony złotych. Na transmisji Łatwoganga pojawił się również Michał Pol. Dziennikarz w geście solidarności z chorymi na raka ogolił się na łyso.

REKLAMA

Michał Pol zgolił głowę. Zrobił to w szczytnym celu

17 kwietnia rozpoczęła się transmisja na żywo Łatwoganga, która szybko zyskała rozgłos. Zainteresowały się nią nawet tradycyjne media, a wiele gwiazd gościło w mieszkaniu influencera. Pojawili się tam m.in.: Doda, Michał Wiśniewski, Bedoes, Żabson i Robert Lewandowski. Michał Pol również postanowił się zaangażować. Ogłosił, że jeśli zbiórka przekroczy 11 mln 350 tys. zł (na chwilę pisania tego artykułu na liczniku fundacji jest już ponad 19 mln zł), zgoli głowę. Nie da się ukryć, że jego fryzura od lat bywała obiektem żartów.

Pol jak obiecał, tak też zrobił. Na Instagramie dziennikarza pojawiło się zdjęcie z Łatwogangiem, na którym pozuje już z łysą głową. "Po i przed. Koniec pewnej ery!" - czytamy w opisie. Internauci od razu ruszyli do komentowania. "Zmiana zdecydowanie na plus!", "Wielkie serce", "Brawo panie Michale, to się szanuje", "Czekałem na to całe życie" - czytamy pod wpisem.

Michał Pol nie był jedynym, który zgolił głowę. Dołączyła do niego również znana streamerka

Co ciekawe, Michał Pol nie był jedynym, który zadeklarował, że pozbędzie się włosów w imię akcji charytatywnej. Popularna streamerka Katarzyna Paciorek, działająca w sieci jako Kasix, zapowiedziała, że jeśli na zbiórce wybije ponad 13 mln zł, to i ona zgoli głowę. Tak się stało. Influencerka pojawiła się na transmisji, a włosów pozbawił ją sam Łatwogang. Wziął w dłoń maszynkę i szybkimi ruchami ogolił głowę streamerki.