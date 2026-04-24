Łatwogang to pseudonim Patryka Garkowskiego, tiktokera i influencera, znanego z wyjątkowo viralowych, zasięgowych treści. Obecnie prowadzi kilkudniowy stream charytatywny, podczas którego wraz z widzami zbiera środki na leczenie dzieci chorych na nowotwory. Transmisja wystartowała 17 kwietnia i potrwa dziewięć dni, a jej beneficjentem jest Fundacja Cancer Fighters. Do piątku na koncie zbiórki znalazło się już ponad dziesięć mln zł. W trakcie streamu nieustannie słychać utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" który podkreśla ideę całej akcji. Okazuje się, że wspiera ją też najbardziej znany polski piłkarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny wprost o Lewym. Jasny przekaz

Robert Lewandowski pojawił się na streamie Łatwoganga. Co przekazał?

Inicjatywę infleuncera chwalą największe nazwiska show-biznesu. Dzięki temu zasięg i przede wszystkim skuteczność transmisji jest bardzo wysoka. Łatwogang pokazał się podczas akcji z Bagim, u boku którego zaprezentował niespodziankę dla widzów i połączył się zdalnie z Robertem Lewandowskim.

- Ja też jestem teraz z wami. Trzymam kciuki - przekazał sportowiec. Łatwogang zapytał piłkarza o możliwość przekazania wybranego przedmiotu na aukcję. Lewandowski nie mógł odmówić i ponadto pokusił się o śmiałe wyznanie. - Jasne. Nie ma problemu. Jak najbardziej się ogarnie. Ja ogólnie myślałem, że będę świadkiem na twoim ślubie - przekazał.

Łatwogang zdradził, że wciąż nie zdążył się oświadczyć swojej partnerce, choć planuje już w ślub w przyszłym roku. Obecny na streamie Robert Lewandowski z przymrużeniem oka poddał w wątpliwość, czy przygotowania uda się dopiąć na czas. Influencer odpowiedział jednak wymijająco, sugerując, że nie wszystko zdradza publicznie i być może działa już za kulisami.

Robert Lewandowski dołączył do streama charytatywnego. Tuż przed nim była Doda

Tę inicjatywę poparła też Doda, która dzwoniła podczas transmisji do najbardziej znanych gwiazd w Polsce. Postanowiła wykonać telefon do Magdy Gessler, z którą była pokłócona, bo podczas wywiadu nazwała restauratorkę "wrednym czupiradłem". Okazuje się, że panie nie są już w konflikcie. - Słuchaj, pogódźmy się już, dobrze? Nie kłóćmy się już. No, bo nie ma co tam kruszyć kopii i ten - zaproponowała Doda, nie przepraszając przy tym gwiazdy. Gessler natomiast przyjęła propozycję ugody.