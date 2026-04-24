Sekcja zwłok Łukasza Litewki. Tak zginął

23 kwietnia zginął Łukasz Litewka. Prokuratura ujawniła wyniki sekcji zwłok posła. Wiadomo, co doprowadziło do jego śmierci.
Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

23 kwietnia "Dziennik Zachodni" przekazał smutną wieść o śmierci posła Łukasza Litewki. Wielu kojarzyło go przede wszystkim z akcji charytatywnych - w ostatnim czasie walczył o dobro zwierząt i zamknięcie patoschronisk. Polityk jechał rowerem między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Tam doszło do tragicznego zderzenia z samochodem. 57-letni kierowca został zatrzymany. Sprawa śmierci parlamentarzysty poruszyła wielu. Teraz prokuratura przekazała kolejne informacje. Chodzi o sekcję zwłok.

Prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu przekazał "Super Expressowi"  informacje po przeprowadzonej sekcji zwłok. Ustalenia są w tej kwestii jednoznaczne. - Łukasz Litewka zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych. Doszło do przecięcia kluczowych arterii i w konsekwencji do wykrwawienia - poinformował Kilian. Na ten moment nie doszło jeszcze do przesłuchania 57-letniego sprawcy, który miał zasłabnąć za kierownicą - ma złożyć zeznania w godzinach popołudniowych. 

Policja prosi o niepublikowanie niepotwierdzonych informacji ws. śmierci Łukasza Litewki

Po śmierci posła w sieci zaczęło pojawiać się wiele wypowiedzi internautów, którzy zaczęli spekulować, co miało zajść na drodze. Na facebookowym profilu Policji Śląskiej pojawił się wpis, w którym jej przedstawiciele podkreślili, że trwają czynności, które mają na celu ustalenie przebiegu zdarzeń. "Apelujemy o zachowanie spokoju i rozwagi. Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności, mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku" - przekazano w poście. 

Zaapelowano, by nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji w tej sprawie. "Prosimy o powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje" - dodano w oświadczeniu. "Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego wyjaśnieniu, o kontakt z policją lub prokuraturą. Apel kierujemy również do kierowców, którzy przejeżdżali w tym czasie przez miejsce zdarzenia i mogą posiadać nagrania z kamer samochodowych" - podsumowano. 

