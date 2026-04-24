Łukasz Litewka był postacią, która dla wielu miała szczególne znaczenie. Poseł słynący z działalności charytatywnej na rzecz ludzi i zwierząt zginął w wypadku 23 kwietnia. Informacja o jego odejściu wywołała falę emocji i refleksji. W przestrzeni publicznej szybko zaczęły pojawiać się gesty pamięci - jedne bardziej bezpośrednie, inne subtelne i artystyczne. Do tych drugich należą grafiki stworzone przez Matyldę Damięcką, znaną z oszczędnych, ale niezwykle trafnych komentarzy wizualnych do rzeczywistości.

Łukasz Litewka w pamięci i symbolach. Matylda Damięcka z wyjątkową grafiką

Pierwsza z opublikowanych grafik Damięckiej przedstawia realistycznie narysowane oko. To, co przyciąga uwagę najbardziej, to jego źrenica - w jej centrum widnieje kształt serca. Ten drobny, ale wyrazisty detal można odczytywać jako symbol pamięci, miłości lub śladu, jaki zmarły pozostawił w innych. Całość utrzymana jest w charakterystycznym dla Damięckiej, minimalistycznym stylu. "Są ludzie dobrzy i był Łukasz" - czytamy w opisie pod najnowszym postem.

Druga ilustracja ma zupełnie inny charakter, choć równie silny emocjonalnie. Nawiązuje do pomagania zwierzętom, z czego słynął poseł Litewka. Na grafice widzimy mężczyznę stojącego pośród biegnących psów. Postać zdaje się spokojna, niemal pogodzona, a otaczające ją zwierzęta nadają scenie dynamiki, ale też pewnego rodzaju wolności. Ten obraz został umieszczony w komentarzu pod pierwszą grafiką, jako prawdopodobnie dokończenie historii.

Łukasz Litewka na wyjątkowych grafikach. Internauci ruszyli do komentowania

Najnowsze prace Damięckiej są poruszające - wielu wspomina w mediach, jak ceniło posła Litewkę. W komentarzach na Facebooku nie brakuje smutku. "Matyldo, jak zawsze twoje rysunki/grafiki trafione w punkt, a teraz jeszcze dodatkowo w serce…", "Czekałam na twój rysunek", "Wielki smutek", "Niesamowicie uchwycona głębia spojrzenia", "To był chłopak od trudnych spraw. Nie wiem, czy ktoś go kiedykolwiek zastąpi… nie ma sprawiedliwości na tym świecie" - czytamy.