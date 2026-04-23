Doda i Agnieszka Woźniak-Starak od lat nie pałają do siebie sympatią, a ich konflikt wciąż budzi emocje. W najnowszym wywiadzie dla Wirtualnej Polski piosenkarka wróciła do głośnej sprzeczki sprzed lat i ujawniła, co - jak twierdzi - usłyszała wtedy od dziennikarki. - Z twoimi rodzicami to dopiero początek - miała powiedzieć piosenkarce Woźniak-Starak. Gdzie leży prawda? Na reakcję drugiej strony nie trzeba było długo czekać.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda nadal nie ma dobrego zdania o Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak odpowiada Dodzie. Tak skomentowała jej słowa

Najnowszy wywiad wokalistki jest szeroko komentowany. Konflikt z dziennikarką odżył, ponieważ Doda postanowiła opowiedzieć o nim więcej. - Poszłyśmy do łazienki i ona mi mówi, że "z twoimi rodzicami to dopiero początek". No to sorry, ale nie. Chciałabym, żeby to było w Amazonie (w serialu dokumentalnym o Dodzie na platformie Prime - przyp. red.), ale to wycięli - mówiła Doda w rozmowie z Wirtualną Polską.

Na Instagramie Woźniak-Starak pojawił się komentarz dotyczący najnowszego wyznania wokalistki. Widać, że dziennikarka ma inne zdanie na temat wydarzeń sprzed lat. Na InstaStories opublikowała screen z artykułu z Pudelka, który poruszał wspomnianą kwestię ich konfliktu. "Dorota, oficjalnie jesteś największą kłamczuchą, jaką świat widział. Tyle ode mnie" - oznajmiła krótko Woźniak-Starak w opisie zdjęcia.

Wokalistka w podcaście "Galaktyka Plotek" przyznała, że na co dzień nie zaprząta sobie głowy Agnieszką Woźniak-Starak. Zaznaczyła jednak, że wracając do tej historii przy okazji pracy nad serialem, ponownie poczuła emocje i żal. Jednocześnie podkreśliła, że nie zmieniłaby swojego zachowania i nie ma sobie nic do zarzucenia. Jak zaznaczyła, zawsze kierowała się lojalnością wobec bliskich i własnymi zasadami, które pozostają dla niej najważniejsze.