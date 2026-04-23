Raper Bedoes razem z Mają Mecan nagrał poruszający utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". 11-latka choruje na białaczkę szpikową. Inicjatywa rapera zainspirowała Łatwoganga do dalszego działania. Influencer zorganizował dziewięciodniowy stream na YouTubie, w trakcie którego w zapętleniu słucha utworu i zbiera pieniądze na leczenie dzieci chorych na raka. Popularne osoby, w tym m.in. Bambi i Bedoes, pojawiły się na streamie. 22 kwietnia akcję Łatwoganga wsparła także Doda.

Doda zadzwoniła do Magdy Gessler i stało się to. Pogodziły się na wizji. "Cześć, kotuniu"

Podczas transmisji na żywo zorganizowanej przez Łatwoganga Doda czytała komentarze internautów, którzy podpowiadali jej, do kogo zadzwonić. W pewnym momencie wokalistka postanowiła skontaktować się z Magdą Gessler. Jak wiadomo, gwiazdy były ze sobą skonfliktowane, o czym więcej przeczytacie tutaj. - Cześć Madziu - zaczęła rozmowę Doda. - Cześć kotuniu - odparła restauratorka.

W dalszej części rozmowy wokalistka zaproponowała rozejm. - Słuchaj, pogódźmy się już, dobrze? Nie kłóćmy się już. No, bo nie ma co tam kruszyć kopii i ten - powiedziała, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją Gessler. - Ja się bardzo cieszę, to bardzo dobry prezent - odparła. W momencie publikacji artykułu Łatwogang zebrał 5,6 mln zł.

Doda zadzwoniła do Justyny Steczkowskiej. Tak zareagowała. "Zbiorę się w sobie"

Doda skontaktowała się też z Robertem Makłowiczem, Zenkiem Martyniukiem i Justyną Steczkowską. Co ciekawe, poprosiła wokalistkę, aby wspólnie zaśpiewały fragment utworu "Gaja". Steczkowska nie kryła zaskoczenia propozycją. - Wróciłam z pracy, ledwo żyję, właśnie szłam spać, ale dobra, zbiorę się w sobie - skomentowała wokalistka i chwilę później wspólnie zaśpiewały. Internauci nie kryli zachwytu całą inicjatywą i ruszyli do komentowania. "Szacun za całą akcję", "To jest niesamowite", "Wpłaciłam i jestem pod wrażeniem", "Cudowna akcja" czy "Wpłacone, oby jeszcze więcej" - czytamy w mediach społecznościowych.