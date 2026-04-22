Ostatnio w mediach głośno jest o raperze Bedoesie, który nagrał poruszający utwór z Mają Mecan o nazwie "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". 11-latka choruje białaczkę szpikową i i jest podopieczną Fundacji Cancer Fighters. - Ciągle tutaj jestem. I się nigdzie nie wybieram. Ciągle tutaj jestem. Maja, dawaj tego pozera - słyszymy we fragmencie utworu. Piosenka zainspirowała innych twórców, w tym influencera Łatwoganga, do podejmowania własnych inicjatyw. Co wymyślił?

Łatwogang postanowił zorganizować dziewięciodniowy stream na YouTubie, w trakcie którego w zapętleniu słucha utworu Bedoesa i Mai. Widzowie influencera mają opcję wpłat na rzecz Fundacji Cancer Fighters. W momencie publikacji artykułu zebrana kwota wyniosła ponad trzy miliony złotych. Transmisję na żywo, która rozpoczęła się 17 kwietnia, wspierają również inni twórcy. Bedoes przeszedł przed kamerą symboliczną przemianę. Raper ogolił włosy, brodę i wąsy.

Bambi również odwiedziła Łatwoganga i testowała na wizji ostre sosy. Wspomniała o dalszych działaniach dla dzieci chorych na nowotwór. - Chcę oficjalnie powiedzieć, że dołączę do projektu. Słyszałam od Borysa, że jedna dziewczynka bardzo chce nagrać ze mną numer, co jest dla mnie wspaniałe i jest mi niezmiernie miło. Na pewno to się wydarzy i wejdziemy razem do studia - mówiła Bambi. Inne popularne osoby, m.in. Oki, Żabson, Szpaku i Doda również zadeklarowały, że wezmą udział w transmisji na żywo.

Inicjatywa influencera spotkała się z masą komentarzy w mediach społecznościowych. Internauci nie kryją poruszenia jego działaniami. "Szacun za całą akcję", "To jest niesamowite", "Wow trzy miliony to ogromna kwota. Łatwogang szacunek za to, co robisz", "Wpłaciłam i jestem pod wrażeniem", "Cudowna akcja", "On naprawdę to zrobił", "Już są trzy miliony", "Ma dobre serce", "Wpłacone, oby jeszcze więcej" - czytamy na platformie X.