Jacek Rozenek zaskoczył metamorfozą! Spójrzcie tylko na ten zarost

21 kwietnia w Warszawie odbyła się uroczysta premiera książki Pauliny i Macieja Orłosiów oraz Magdaleny Kuszewskiej pt. "W związku". Na wydarzeniu pojawiło się sporo znanych gwiazd. Wśród zaproszonych znalazł się Jacek Rozenek. Aktor przyszedł na event ze swoją partnerką. Uwagę mediów przyciągnęła metamorfoza 57-latka. Rozenek zdecydował się na zapuszczenie zarostu.

Zobacz wideo Wendzikowska o Rozenek. Tego jej zazdrości

Rozenek postawił na klasykę w nowoczesnym wydaniu - garnitur w stonowanym odcieniu oliwkowej zieleni. Stylizacja wyglądała naprawdę spójnie i schludnie. Do tego aktor dobrał połyskujący krawat w podobnym kolorze i czarne, eleganckie buty. Nowością w wizerunku 57-latka, która z pewnością zaskoczy jego fanów, jest mocniejszy zarost. Trzeba przyznać, że zmiana wygląda naprawdę intrygująco.

Jego partnerka postawiła tego wieczoru na czerń - dopasowane spodnie i krótki płaszcz, który podkreślał sylwetkę. Na wydarzenie przyszła z ogromnym bukietem kwiatów. Do obejrzenia fotografii z wydarzenia zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Aktor i jego ukochana Maria Samuel powiedzieli sobie "tak" w maju 2025 roku w jednym z kościołów w Kaliszu. Po uroczystości Rozenek zabrał głos i udzielił krótkiego komentarza na temat ślubu. "Czuję się bardzo dobrze jako mąż. Jestem szczęśliwy, ale nie chcę z tego ważnego dnia w moim życiu robić medialnego wydarzenia, więc nie będę się dzielił szczegółami. Ale za życzenia dziękuję, niech szczęście trwa" - powiedział dla "Super Expressu".

Tabloid przekazywał także informacje o podróży poślubnej aktora. "Po ślubie razem z żoną [Rozenek – przyp. red.] mówił gościom, że znajdą coś na ostatnią chwilę w miejscu, gdzie będzie błogi raj" - czytaliśmy. Ukochana Rozenka od lat pracuje w branży kosmetycznej. Jest właścicielką salonu urody, w którym można zapisać się na makijaż permanentny. Prowadzi również szkolenia w zakresie stylizacji brwi i rzęs.