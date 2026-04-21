W poniedziałek, 20 kwietnia, Emmanuel Macron przyleciał do Polski. Francuski przywódca spotkał się w Gdańsku z premierem Donaldem Tuskiem. Wspólnie uczestniczyli w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzyrządowym, zorganizowanym z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Zwieńczeniem wizyty była uroczystość wręczenia nagrody im. Bronisława Geremka. Wydarzenie odbyło się w Ogrodzie Zimowym Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
Podczas wydarzenia ogłoszono, że Andrzej Seweryn został laureatem nagrody im. Bronisława Geremka. Warto zaznaczyć, że wyróżnienie jest przyznawane osobom, które wzmacniały stosunki francusko-polskie, szczególnie w dziedzinie kultury. Seweryn przez lata mieszkał we Francji i pracował m.in. w teatrze Comédie-Française. O jego osiągnięciach opowiedział m.in. premier Polski, który był obecny na wydarzeniu. - Mamy do czynienia z fenomenem, który towarzyszył kilku generacjom, w tym mojemu pokoleniu - komentował Donald Tusk podczas uroczystości, cytowany przez tvp.info
Głos zabrał także Emmanuel Macron, który docenił działania Andrzeja Seweryna. Razem z premierem Polski wręczyli mu nagrodę. - Jest pan godnym następcą Bronisława Geremka. Kocha pan wolność, Polskę, Francję, historię i naszą Europę. Kiedy widzimy pana na scenie, patrzymy, jakim jest pan człowiekiem, coś w nas uderza. Niczego nie bierze pan ot, tak - powiedział do aktora. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii.
Andrzej Seweryn nie krył poruszenia po odebraniu nagrody. - Stoi przed wami syn niepiśmiennej matki, która nauczyła się pisać i czytać po wojnie, po powrocie z Niemiec, dokąd razem z moim przyszłym ojcem była wywieziona na tak zwane roboty przymusowe. Stoi przed wami syn dwóch ojczyzn, które dały mi to, co miały najlepszego - mówił, cytowany przez tvn24.pl. Andrzej Seweryn słynie z wybitnych ról m.in. w filmach "Ziemia obiecana", "Pan Tadeusz" oraz "Ostatnia rodzina".