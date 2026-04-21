Na początku 2024 roku media obiegła informacja o zatrzymaniu ówczesnego gitarzysty zespół Kult, Piotra M. Muzyk, jego partnerka Marta H-Z. oraz jej syn Alex K. byli podejrzani o fałszowanie dokumentów dotyczących zgonów, do których miało dochodzić w Stanach Zjednoczonych. Cała trójka miała wyłudzać na ich podstawie odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. 20 kwietnia 2026 roku gitarzysta usłyszał wyrok w tej sprawie.
W 2025 roku na jaw wyszły nowe szczegóły w sprawie. Piotrowi M. został ostatecznie postawiony zarzut "umyślnego usiłowania przyjęcia pieniędzy pochodzących z przestępstwa". Jak już wiemy, przyznał się przed sądem do winy. Portal tvn24.pl poinformował, że muzyk dostał wyrok skazujący bez przeprowadzania postępowania dowodowego wobec oskarżonego.
Sąd Okręgowy w Warszawie uznał więc Piotra M. winnego zarzucanych mu czynów. Skazano go przy tym na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Byłego członka Kultu zwolniono również z kosztów sądowych, lecz jest zobowiązany raportować raz na pół roku, jak przebiega jego okres próbny. Wobec muzyka uchylono też dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.
"W związku z informacjami i doniesieniami prasowymi na mój temat, które okazały się dziś w mediach, pragnę oświadczyć, że całkowitą i pełną odpowiedzialność za informacje w nich zawarte ponoszę ja sam. Zaznaczam jednocześnie, że moi koledzy z grupy Kult nie mieli na ten temat żadnej wiedzy do dzisiaj" - przekazał w oświadczeniu z lutego 2024 roku Piotr M. "Jest mi bardzo przykro, że przez moje zaniechanie i brak reakcji ucierpiało dobre imię zespołu. (...) Nie było to moją intencją, podobnie jak angażowanie kolegów w to całe zamieszanie" - podkreślił dalej.
Lider zespołu Kazik Staszewski również mówi, że nie wiedział o całej sprawie. "Ja się o tym z internetów dziś rano dowiedziałem" - przekazał wówczas wiadomości do redakcji TVN24.