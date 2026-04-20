19 kwietnia media obiegła smutna wiadomość o śmierci Patricka Muldoona. Amerykański aktor telewizyjny i filmowy miał 57 lat. Swoją karierę zaczynał jednak od modelingu - wystąpił w reklamie jeansów popularnej marki. Dopiero potem trafił na szklany ekran i zagrał w kilku pojedynczych serialach. Największą popularność zdobył dzięki operom mydlanym "Dni naszego życia" i "Melrose Place". Informację o jego śmierci przekazał serwis Deadline. Ujawniono przyczynę.

Patrick Muldoon nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci

Serwis Deadline zdradził, że przyczyną śmierci aktora był zawał serca. Nie wiadomo, czy wcześniej aktor miał problemy i chorował. Osoby z otoczenia aktora nie ujawniły żadnych informacji związanych ze stanem jego zdrowia. Podkreślały jedynie, że był ciepłym i otwartym na innych człowiekiem. Kochał ludzi i zwierzęta, słynął z serdeczności.

Śmierć Patricka Muldoona opłakują bliscy i przyjaciele. Aktor zostawił partnerkę Miriam Rothbart, z którą w sierpniu świętowałby trzecią rocznicę związku. Rodziców Deannę i Patricka Muldoona seniora, a także siostrę i szwagra, Shanę i Ahmeta Zappę, oraz ich dzieci: siostrzenicę Halo i siostrzeńca Arrowa Zappę.

Kariera Patricka Muldoona

Patrick Muldoon po raz pierwszy stanął przed kamerami w 1990 roku. Zagrał wtedy w "Who's the Boss?". Po tej roli propozycje posypały się jak z rękawa i aktor regularnie pojawiał się w filmach i serialach. Grał również w "Jedwabnych pończoszkach", "Byle do dzwonka", "Dni naszego życia", "Melrose Place", "Nocnych grzechach", "Zimowej gorączce", "Żołnierzach kosmosu", "Stygmatach", "Ostatniej wspinaczce" i "Złej karmie". Po raz ostatni stanął przed kamerami w 2011 roku. Zagrał wtedy w "Urodzonym motocykliście".

Co ciekawe, Patrick Muldoon kiedyś spotykał się z Denise Richards, a potem para regularnie pojawiała się ze sobą na czerwonych dywanach. Patrick Muldoon zapewniał jednak, że nic ich nie łączy. - Byliśmy razem w latach 90., ale od tego momentu tylko się przyjaźnimy - zapewniał fanów w podcaście iHeartRadio's "MisSPELLING".