Wywiad Edwarda Miszczaka u Żurnalisty odbił się głośnym echem w mediach. Wszystko przez to, że były dyrektor programowy stacji TVN, a obecny Polsatu, uderzył w swoich dawnych i obecnych pracowników. Oberwało się Hubertowi Urbańskiemu, Filipowi Chajzerowi czy Szymonowi Majewskiemu. Ten ostatni nie dał sobie w kaszę dmuchać i odgryzł się dawnemu szefowi. W tej sprawie niespodziewanie głos zabrała Magda Gessler. Kogo poparła?

REKLAMA

Zobacz wideo Dowbor nadal ma żal do Miszczaka? Wspomniała też o Romanowskiej

Konflikt Szymona Majewskiego z Edwardem Miszczakiem. O to poszło

Wszystko zaczęło się od tego, że Edward Miszczak w rozmowie z Żurnalistą wrócił do sprawy Szymona Majewskiego sprzed lat. Wtedy komik wziął udział w reklamie banku, co miało doprowadzić do zwolnienia, a następnie procesu sądowego. - Tak, dzięki mnie wygrał proces z TVN-em i zarobił bańkę. (...) On się sam zniszczył. W tym sensie, że w pewnym momencie przyjął reklamę. (...) Nigdy nie dostał tych pieniędzy. To jest taki bank, że różne funkcje pełnią różni ludzie. Tam rządził reklamą SLD, a PiS zarządzało bankiem. W sądzie po roku wygrał bańkę (za to), że go źle zwolniliśmy - mówił Miszczak.

Szymon Majewski nie przeszedł obok tych wyznań obojętnie. Błyskawicznie postanowił zareagować w swoim podcaście. - Otóż pierwsza rzecz, którą zrobiłem, jak dostałem propozycję zareklamowania wielkiego banku, zgłosiłem się do was z zapytaniem o zgodę i, Edwardzie drogi, tę zgodę od was otrzymałem. Skończmy już z tymi dywagacjami. To było długo omawiane, długo dyskutowane, zgoda została mi udzielona - wyznał, a potem opowiedział, jak wyglądał proces, który trwał aż pięć lat. Na koniec stwierdził: - Edwardzie drogi, nie było tak, że dzięki tobie zarobiłem bańkę, tylko po prostu wywalczyłem po pięcioletnim procesie należne mi pieniądze plus odsetki. (...) Nie było to tak, że dzięki tobie zarobiłem, ja po prostu to wywalczyłem.

Magda Gessler wmieszała w konflikt Majewskiego z Miszczakiem. Napisała krótki, ale wymowny komentarz

Co ciekawe, Magda Gessler postanowiła stanąć po stronie Szymona Majewskiego. Dodała krótki, ale niepozostawiający wątpliwości komentarz na jego profilu na Instagramie.

Szymon, brawo - napisała.

Warto zauważyć, że Magda Gessler jest jedyną gwiazdą, która na razie zareagowała na trwający konflikt. Nikt inny do tej pory nie wypowiedział się na temat słów Miszczaka dotyczących innych osób związanych z show-biznesem. Zareagował za to Filip Chajzer, który postawił odpowiedzieć szefowi na zarzuty na jego temat.