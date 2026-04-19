Christina Applegate miała trafić do szpitala. Jej bliscy boją się o życie aktorki

Christina Applegate dała się poznać szerszej publiczności przede wszystkim dzięki roli Kelly Bundy w "Świecie według Bundych". W ostatnich latach zagrała w takich produkcjach jak: "Już nie żyjesz", "Złe mamuśki" oraz "To nie jest miłość". Aktorka zmaga się ze stwardnieniem rozsianym, które bardzo wpłynęło na jej codzienne funkcjonowanie. W mediach pojawiła się informacja o tym, że Applegate trafiła do szpitala. Bliscy gwiazdy niepokoją się o jej stan. Boją się o najgorsze.

W 2021 roku Christina Applegate przyznała, że choruje na stwardnienie rozsiane. Portal TMZ, pod koniec marca tego roku przekazał, że aktorka trafiła do szpitala w Los Angeles. W rozmowie z Page Six rzecznik gwiazdy podkreślił, że "nie będzie udzielał komentarza na temat tego, czy Applegate przebywa w szpitalu ani jakie są metody leczenia". Zaznaczył że aktorka ma "długą historię skomplikowanych problemów zdrowotnych, o których mówiła z wyjątkową otwartością - zarówno w swojej autobiografii, jak i podcaście". Jak twierdzi źródło cytowane przez "Daily Mail", bliscy Applegate są zmartwieni jej stanem.

Przy każdej komplikacji, jeśli mamy być szczerzy, wszyscy z tyłu głowy myślą, że może już jutro jej nie będzie

- przekazał informator dziennika.

Christina Applegate nie ukrywa, że choroba przykuła ją do łóżka

W lutym aktorka opowiadała o tym, jak bardzo choroba wpływa na jej codzienność. Okazuje się, że ze względu na przewlekły bólu, większość czasu spędza w łóżku, choć cały czas starała się odwozić córkę do szkoły. Applegate przyznała, że żałuje, iż nie zwróciła uwagi na pierwsze symptomy choroby. - Żałuję, że nie zwróciłam na to uwagi. Ale kim ja jestem, żeby to wiedzieć? - komentowała. Jednym z pierwszych objawów był problem z równowagą, który pojawiał się podczas pracy na planie serialu. Później pojawiły się u niej takie symptomy jak: drętwienie kończyn, zmęczenie czy zawroty głowy. Choroba sprawiła, że Applagate ma problemy z poruszaniem się. - Laski są teraz częścią mojej normalności - stwierdziła.