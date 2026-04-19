W 2024 roku w w Oakwood House w Maidstone w Wielkiej Brytanii doszło do szokującego incydentu. Gemma Monk, 35-letnia panna młoda, była już o krok od rozpoczęcia ceremonii, gdy jej szwagierka Antonia Eastwood oblała ją czarną farbą. Substancja zniszczyła suknię ślubną, dostała się także na twarz i do oczu panny młodej. Napastniczka uciekła z budynku, a Gemma w pośpiechu próbowała zmyć farbę w przebieralni i znaleźć zastępczą suknię. Pomimo trudności dwie godziny po ataku poślubiła swojego partnera Kena Monka.

Szwagierka oblała pannę młodą czarną farbą tuż przed ślubem. Sąd wydał wyrok

Jak podało Metro, źródłem konfliktu był spór rodzinny, który narastał już od ślubu Antonii Eastwood w Dover rok wcześniej. Gemmę niesłusznie oskarżono wtedy o próbę przeszkodzenia w uroczystości, co doprowadziło do tego, że Antonia i Ashley - brat Gemmy, a wcześniej najlepszy przyjaciel Kena - nie zostali zaproszeni na ślub w 2024 roku.

Para odkładała pieniądze przez wiele lat na ceremonię wartą osiem tys. funtów. Gemma wybrała miejsce również ze względów osobistych - właśnie tam zarejestrowano jej narodziny. Sama suknia kosztowała 1,8 tys. funtów i nie udało się jej doczyścić po ataku.

Sąd w Maidstone uznał, że czyn był wcześniej zaplanowany, a farba spowodowała ponad pięć tys. funtów szkód, także w urzędzie stanu cywilnego. Prokurator Pietro Matarazzo poinformował, że Antonia początkowo odmówiła składania wyjaśnień, a następnie przyznała kuratorowi, że było to zamierzone działanie. Sędzia Oliver Saxby KC odrzucił twierdzenia, jakoby był to nagły impuls, i skazał kobietę na dziesięć miesięcy więzienia w zawieszeniu na 12 miesięcy, 160 godzin nieodpłatnej pracy oraz nakaz zapłaty pięciu tys. funtów odszkodowania.

Panna młoda i emocjonalne skutki ataku na jej własnym ślubie

Ashley, starszy brat Gemmy, powiedział "The Mirror", że mimo iż to jego żona zaatakowała pannę młodą, odcina się od własnej siostry. Jednocześnie zajął stanowisko w obronie ukochanej. "To nie wszystko. Ale ona już poniosła karę, wycierpiała wystarczająco dużo. Chcemy, żeby to się już skończyło. Nie mogę uwierzyć, że dotarcie do tego punktu zajęło nam 18 miesięcy".

Gemma podkreślała w sądzie, że atak mocno odbił się na jej psychice i codziennym życiu. W tym czasie przechodziła również badania pod kątem nowotworu. Obecnie wiadomo, że jest zdrowa, jednak emocjonalne skutki zdarzenia sprawiły, że małżonkowie odwołali podróż poślubną na Malediwy. Kobieta uznała wyrok za zbyt łagodny i nie przyjęła przeprosin szwagierki. Z tego powodu para nie świętuje dziś rocznicy ślubu, planując w przyszłości odnowienie przysięgi w celu stworzenia nowych, pozytywnych wspomnień.