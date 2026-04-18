Przed laty Mozil tonął w długach. "Blisko milion złotych"

Czesław Mozil to polsko-duński wokalista i lider zespołu Czesław Śpiewa. Fani doskonale znają jego oryginalne piosenki. Mozil spełnia się także jako aktor dubbingowy. Użyczył głosu Olafowi w filmie "Kraina lodu", co okazało się dużym sukcesem i przyniosło mu rozpoznawalność wśród młodszej publiczności. W przeszłości muzyk był związany z zupełnie inną branżą, o czym opowiedział jakiś czas temu w wywiadzie dla "Vivy!".

Czesław Mozil miał ogromne długi. "Jesteś blisko totalnego bankructwa"

Czesław Mozil przyznał w rozmowie, że w przeszłości próbował swoich sił w gastronomii. Po zakończeniu edukacji muzyk i jego znajomy zakupili lokal w Danii. Biznes nie odniósł sukcesu, a całe przedsięwzięcie przysporzyło mu wielu problemów. "Po studiach kupiłem knajpę z kolegą, wzięliśmy kredyt. Prowadziliśmy ją bez wiedzy, jak to się robi. Wyobraź sobie: już dwa lata masz knajpę, musisz codziennie przychodzić, z********ć po 12 godzin i jesteś blisko totalnego bankructwa. Mieliśmy dług na blisko milion złotych" - opowiadał Czesław Mozil w wywiadzie.

Czesław Mozil musiał sprzedać lokal. "W banku powiedzieli nam, że mieliśmy szczęście"

Ostatecznie muzyk sprzedał interes i wyjechał do Polski. "Cztery miesiące przed wybuchem kryzysu w 2008 roku sprzedaliśmy ten biznes, a w banku powiedzieli nam, że mieliśmy szczęście. Już nam to chcieli zabrać. I uciekłem z Danii do Polski" - powiedział. Czesław Mozil był zaskoczony, że jego kariera tak szybko nabrała tempa. "Nie spodziewałem się, że mi się Polska tak spodoba. Że mnie tu pokochają. Przyjeżdżam i nagle jest na mnie boom. Każdy to lubi, każdy chce mieć te 15 minut sławy" - skwitował wokalista. Słuchacie muzyki Mozila? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Gdzie urodził się Czesław Mozil? To wiemy o jego przeprowadzce

Warto zaznaczyć, że Czesław Mozil urodził się w Zabrzu. Gdy miał sześć lat, jego rodzina podjęła decyzję o przeprowadzce do Danii. Mozil ukończył klasę akordeonu w Królewskim Duńskim Konserwatorium Muzycznym. W młodym wieku pracował w różnych branżach, m.in. jako sprzedawca.