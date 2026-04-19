Tak Jagielski tłumaczy się z kontrowersyjnych wywiadów. "Chodziło o..."

Wojciech Jagielski to popularny dziennikarz, którego widzowie doskonale znają z formatów telewizyjnych. Sporą rozpoznawalność przyniósł mu program "Wieczór z Wampirem", który początkowy był emitowany na antenie RTL 7, a później trafił do TVP2 pod nazwą "Wieczór z Jagielskim". Program przełamywał bariery - gospodarz nie unikał tematów trudnych, kontrowersyjnych i intymnych. Po latach format często bywa oceniany jako zbyt bezpośredni i kontrowersyjny. Co na to Jagielski?

REKLAMA

Wojciech Jagielski ma jasne zdanie na temat wywiadów z przeszłości.

Wojciech Jagielski był gościem podcastu "Co u nich słychać?", tworzonego dla RMF FM. Prowadzący Jakub Śliwiński wypytywał go m.in. o kontrowersje wokół dawnego formatu. Dziennikarz zwrócił uwagę na to, że wiele zależy od założeń programu, a pytania dotyczące stylu bycia, zachowania i mody zmieniają się wraz z upływem lat. - Trzeba też wziąć pod uwagę okoliczności. Część pytań, które ja zadawałem w tamtym czasie, po prostu w moim pojęciu była śmieszna. Nie miała kogoś dyskredytować. Nie miała w żaden sposób być agresywna. Raczej chodziło o poczucie humoru - wytłumaczył.

Jagielski przyznał, że sam bywał obiektem żartów gości. - Ja sam tego poczucia humoru ze strony moich gości doświadczałem i też padałem ich ofiarą. Myślę, że po prostu jest to kwestia czasów, okoliczności i tego wszystkiego, co powoduje, że przeniesienie o kilkadziesiąt lat w przód czy w tył zupełnie zmienia pogląd na to, co oglądamy - dodał.

Wojciech Jagielski o rozmowach z młodymi aktorkami.

Dziennikarz poruszył także temat rozmów z Agnieszką Włodarczyk i Anną Muchą, w których, mimo młodego wieku aktorek, pojawiały się intymne tematy. - W tamtym czasie nikt na to nie zwracał uwagi. To właśnie wstawienie ich w inny kontekst powoduje, że ktoś się zastanawia, jak to się mogło w ogóle wydarzyć. W tamtym czasie nie było ruchu #metoo. Zupełnie inaczej te sprawy wyglądały - skwitował Wojciech Jagielski w rozmowie.