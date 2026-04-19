Bawił miliony, dziś trafiłby do kosza. Serial oglądały tłumy Polaków

Polskie sitcomy z lat 90. miały zupełnie inny styl niż dzisiejsze produkcje. Humor był bardziej bezpośredni, często przekraczał granice i nie przejmował się reakcjami widzów. Jeden z najgłośniejszych seriali tamtego okresu do dziś budzi emocje, choć nie zawsze z tych samych powodów.

Zobacz wideo Najgłośniejsze konflikty polskich gwiazd. Żył nimi cały show-biznes

Absurdalny humor był jego znakiem rozpoznawczym. Widzowie pokochali nietypowe postacie

Akcja serialu "13 posterunek" toczyła się na warszawskim posterunku policji, gdzie pracowała grupa barwnych bohaterów. Każdy z nich miał wyrazisty charakter, a ich codzienne sytuacje często wymykały się logice. Serial wyróżniał się dynamicznymi dialogami i absurdalnym humorem, który dla wielu widzów był czymś zupełnie nowym. Taki styl sprawił, że produkcja szybko zdobyła popularność.

Znana obsada była jednym z największych atutów. Wiele gwiazd zawdzięcza mu rozpoznawalność

W głównych rolach wystąpili m.in. Cezary Pazura, Marek Perepeczko, Aleksandra Woźniak, Piotr Zelt, Arkadiusz Jakubik i Agnieszka Włodarczyk. Każda z tych postaci na stałe zapisała się w pamięci widzów. Za reżyserię odpowiadał Maciej Ślesicki, który stworzył jeden z najbardziej charakterystycznych sitcomów tamtej dekady. W serialu pojawiło się też wielu znanych aktorów w rolach epizodycznych.

Dziś wiele scen wzbudza mieszane reakcje. Humor sprzed lat nie pasuje do obecnych standardów

Choć produkcja była ogromnym hitem, z biegiem lat zmieniło się podejście do żartów i tematów poruszanych w telewizji. Niektóre sceny mogą dziś wywoływać dyskomfort u części widzów. W serialu pojawiały się żarty, które współcześnie uznawane są za kontrowersyjne i mogłyby nie zostać dopuszczone do emisji.

W sieci znaleźć można porównania "13 posterunku" do stylu Monty Pythona. Widzowie doceniali i nadal doceniają absurdalny humor i groteskowe postacie. Jednak to nie one wywołują współcześnie kontrowersje. Współcześnie (w latach 90. dla sporej grupy osób również) nie do zaakceptowania są dowcipy opierające się np. na homofobii, ksenofobii czy szydzące z krzywdy osób zmuszanych do prostytucji. Tych w serialu nie brakowało.

Mimo wszystko serial wciąż ma wiernych fanów. Nostalgia przyciąga kolejne pokolenia

Wielu widzów wraca do odcinków z sentymentu i chęci przypomnienia sobie dawnych czasów. Produkcja stała się ważnym elementem popkultury lat 90.

Dla wielu osób to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sitcomów, który do dziś budzi emocje. Niezależnie od opinii, trudno odmówić mu wpływu na historię telewizji.