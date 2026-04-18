Nathalie Baye była ikoną francuskiego kina. Sławę zyskała dzięki roli w filmie z 1980 roku "Tydzień wakacji", która przyniosła jej pierwszą nominację do nagrody Cezara. Rok później zgarnęła statuetkę za najlepszą aktorkę drugoplanową w "Ratuj kto może (życie)". Łącznie zdobyła cztery nagrody Cezara, do których nominowana była aż dziewięciokrotnie. W 2002 roku zyskała międzynarodową popularność, gdy zagrała matkę Leonardo DiCaprio w filmie "Złap mnie, jeśli potrafisz". 17 kwietnia aktorka odeszła, o czym poinformowała AFP. Gwiazda zmagała się z otępieniem z ciałami Lewy'ego.

REKLAMA

Nathalie Baye miała na koncie około 80 filmów, które uczyniły ją legendą francuskiego kina. Aktorka zasiadała w jury konkursu głównego na 49. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 1996 roku. Francuski dziennik "Le Monde" określił ją "aktorką stu ról", czym docenił jej wszechstronność. Ostatni raz na ekranie pojawiła się w 2023 roku - wówczas zagrała w "Alibi.com 2".

Prywatnie Baye związana była z muzykiem Johnnym Hallydayem, który odszedł w 2017 roku. Para doczekała się córki, Laury Smet, która poszła w ślady matki i również została aktorką. Baye angażowała się społecznie. Była członkinią honorowego komitetu stowarzyszenia na rzecz prawa do godnej śmierci (ADMD). Aktorka odeszła 17 kwietnia w swoim domu w Paryżu. Rodzina gwiazdy przekazała, że zmagała się z chorobą neurodegeneracyjną - otępienie z ciałami Lewy'ego. Jest to trzecia najczęstsza przyczyna demencji.

Odejście Baye poruszyło również francuskiego prezydenta, który postanowił oddać jej hołd. Opublikował post w serwisie X, w którym pożegnał legendę kina. "Tak bardzo kochaliśmy Nathalie Baye. Jej głos, uśmiech i powściągliwość towarzyszyły nam w ostatnich dekadach francuskiego kina" - napisał Emmanuel Macron. "Aktorka, przy której kochaliśmy, marzyliśmy i dorastaliśmy. Łączę się myślami z jej rodziną i bliskimi" - podkreślił we wpisie polityk.