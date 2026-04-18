Ze świata kina napłynęły właśnie tragiczne wieści. W wieku 57 lat zmarła francuska aktorka Nadia Fares. Jak przekazał dziennik "Le Figaro", kobieta została znaleziona nieprzytomna w basenie luksusowego klubu sportowego w Paryżu. Najbardziej znana była z roli w thrillerze "The Crimson Rivers" i planowała jeszcze w tym roku wyreżyserować swój pierwszy film.

Córki zmarłej aktorki - Cylia i Shana - poinformowały, że zdarzenie miało miejsce 11 kwietnia w ekskluzywnym klubie sportowym w rejonie Blanche i Montmartre. Fares straciła przytomność. Po kilku minutach inny pływak wyciągnął ją z wody i rozpoczęto reanimację. Aktorka została przewieziona do szpitala Pitié-Salpêtrière, gdzie wprowadzono ją w śpiączkę farmakologiczną. Niestety, później doszło do zatrzymania akcji serca i zgonu.

57-latka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi - w przeszłości przeszła m.in. kilka operacji serca oraz operację mózgu po tętniaku w 2007 roku. "Z ogromnym smutkiem ogłaszamy odejście Nadii Fares w ten piątek (17 kwietnia - przyp.red). Francja straciła wielką artystkę, ale dla nas to przede wszystkim mama, którą właśnie straciłyśmy" - czytamy w oświadczeniu jej córki.

Kim była Nadia Fares? Od Maroka do francuskiego kina

Nadia Fares urodziła się w Maroku w 1968 roku, a jako dziecko przeprowadziła się z rodziną na południe Francji. Karierę zaczęła w latach 90., zdobywając popularność dzięki rolom telewizyjnym, a później przebiła się do głównego nurtu kina. Uznanie przyniosła jej rola w filmie "Les Rivières pourpres", gdzie zagrała u boku Jeana Reno. W produkcji wcieliła się w bliźniaczki i została doceniona za swoją charakterystyczną obecność na ekranie.

Fares na pewien czas wycofała się z aktorstwa (2007-2017), przeprowadzając się do Los Angeles ze swoim mężem, producentem Steve Chasman. Do Francji wróciła po rozwodzie i ponownie zaczęła grać.