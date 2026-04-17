W ostatnich dniach w mediach pojawiły się doniesienia dotyczące relacji między Hubertem Urbańskim a Edwardem Miszczakiem. Dyrektor programowy Polsatu w rozmowie z Żurnalistą wrócił do dawnych wydarzeń z udziałem prezentera, nie unikając mocnych sformułowań. Szybko doczekał się reakcji.

Edward Miszczak o Hubercie Urbańskim. "Jest bardzo wymagającą gwiazdą"

Edward Miszczak w rozmowie z Żurnalistą opowiadał o trudnych momentach współpracy z Hubertem Urbańskim, w tym o jego odejściu z "Tańca z gwiazdami" oraz późniejszych negocjacjach związanych z pracą w Polsacie. Wspominał również sytuację, która - jego zdaniem - była szczególnie problematyczna. -Hubert Urbański jest bardzo wymagającą gwiazdą. Mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy wystartować "Taniec z gwiazdami" w niedzielę, a w czwartek dostałem od Huberta list otwarty. Złożył na recepcji kartkę, która wędrowała po firmie od rana do popołudnia, bo nie była w kopercie. Cała firma się z nią zapoznała. Kiedy w końcu do mnie trafiła, okazało się, że Hubert nie chce już prowadzić programu - mówił Miszczak.

Hubert Urbański odpowiada Edwardowi Miszczakowi. Zamieścił ironiczny wpis

Wypowiedzi dyrektora Polsatu szybko zaczęły krążyć w mediach i wywołały spore zainteresowanie. Hubert Urbański postanowił jednak nie podgrzewać atmosfery i zareagował w sposób wyważony oraz ironiczny. Prezenter opublikował na Instagramie zdjęcie w eleganckim smokingu, wykonane za kulisami jednej z produkcji. Na fotografii uśmiecha się i prezentuje w swobodnym, pewnym siebie stylu. Do wpisu dodał krótki komentarz, odnosząc się bezpośrednio do słów Miszczaka. "Powiem tyle: 'Hubert Urbański jest bardzo wymagającą gwiazdą…' - E. Miszczak" - napisał.

Dodatkowo Urbański dodał serię rozbawionych emotikon, co jasno wskazało, że traktuje całą sytuację z dystansem i humorem. Internauci również zareagowali z dużym poczuciem humoru. "Może i wymagający, ale za to jaki profesjonalny", "Ciekawe czy ten list otwarty naprawdę okrążył całą firmę", "Taka rola gwiazdy" - pisali. Wygląda więc na to, że tym razem obejdzie się bez kolejnego konfliktu w show-biznesie.