Mocne słowa Damięckiej o politykach. "Zawsze głosuję przeciwko komuś"

Matylda Damięcka od dłuższego czasu publikuje w mediach społecznościowych autorskie grafiki. Artystka w trafny sposób komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Jej dzieła często nawiązują do tematów politycznych. O rządzących wypowiedziała się w rozmowie z Beatą Jewiarz w audycji "Kobiety rakiety" na antenie Polskiego Radia RDC.

Zobacz wideo Dowbor wprost o zmianach władzy w TVP. Obawia się?

Matylda Damięcka wprost o polityce. "Musimy brać w tym udział"

Damięcka została zapytana w rozmowie o rolę polityki w jej życiu. Artystka podzieliła się refleksją o podejściu starszego pokolenia do głosowania na dane partie. - Żyjąc w demokratycznym mechanizmie, musimy brać w tym udział, jeżeli poważnie do tego podchodzimy. Możemy do tego podchodzić tak, jak wcześniejsze pokolenia, czyli trzymać w sercu jakąś solidarność z partią, kochać polityków, ufać im i iść na zabój za nich i dla nich. To się zmienia, ale nadal to starsze pokolenie - przepraszam, że tak generalizuję - ale wiemy, o kim w takich momentach mówię. Część starszego pokolenia projektuje na kolejne pokolenia to, że tak nadal jest - powiedziała.

Damięcka nie ukrywa swojego dystansu do świata polityki. - Ja jestem raczej taka, że nie idę w bój za polityków. Politycy są, będą i nie ma co udawać, że to się zmieni - dodała. Artystka zaznaczyła, że jej głosowanie nie wynika z poparcia, lecz z obaw przed konsekwencjami władzy. - Zawsze głosuję przeciwko komuś albo ze strachem, że mógłby ktoś pójść do władzy, kto to wykorzysta bezczelniej - podsumowała.

Matylda Damięcka o tworzeniu. "Dbam o swój algorytm..."

W dalszej części rozmowy Matylda Damięcka wspomniała o swoich grafikach, które bardzo często wywołują żywe dyskusje w mediach społecznościowych. Artystka wyjawiła, skąd pozyskuje informacje na tematy związane m.in. z polityką. - Ja bardzo mam to porozstrzelane, dbam o swój algorytm na Instagramie, żeby dostawać informacje mniej więcej z każdej strony, bo ta narracja jest niesamowitym narzędziem w tym momencie - powiedziała.