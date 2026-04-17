Edyta Górniak to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Fani doskonale znają jej hity "To nie ja" czy "Dotyk". Piosenkarka często udziela wywiadów, w których opowiada o swoich przekonaniach. Teraz w mediach zrobiło się głośno o jej rozmowie z Cyprianem Majcherem.

Edyta Górniak o Kościele. Takie ma zdanie. "Nie potrzebujesz pośrednika"

Edyta Górniak podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat wiary. - Chrystus głosił: Królestwo Boże jest w tobie. Nie potrzebujesz pośrednika - pana księdza, który weźmie pieniądze i powie ci, czy jesteś rozgrzeszony, czy nie. Jesteśmy sobie równi w obliczu Boga. Nikt nie jest lepszy - powiedziała. Wokalistka zwróciła uwagę na problemy Kościoła. - Słyszymy o tym, co dzieje się w Watykanie... (...) Są to trudne wątki. Nie chcę przenosić na to uwagi ludzi. My musimy skupić się na boskości i na tym, co chcemy tworzyć, a nie na tym, czego nie chcemy - wspomniała. - Lubię chodzić do kościoła, ale chodzę sama - przyznała wokalistka w nowym wywiadzie.

Edyta Górniak o znaku krzyża. "Który ksiądz to robi?"

W tej samej rozmowie Edyta Górniak nawiązała do początku mszy świętej i sposobu, w jaki duchowni wykonują znak krzyża. - Jak zaczyna się msza, to ksiądz rozpoczyna znakiem krzyża, prawda? I co robi? Pokazuje: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - mówiła, jednocześnie pokazując gest przeżegnania od czoła, przez klatkę piersiową, aż po ramiona. Zdaniem Górniak nie jest to prawidłowy sposób wykonywania tego symbolu. Dlaczego? - Gdybyśmy narysowali kreski wzdłuż tego gestu, to... jest odwrócony krzyż. Ile razy widziałam przez te wszystkie lata, że robili to księża? Niestety większość - powiedziała.

Według Edyty Górniak znak krzyża należy rozpocząć na czole, następnie poprowadzić w dół, aż do pępka, i zakończyć na ramionach. - Który ksiądz to robi? Mało księży to robi! A to jest prawidłowy krzyż, jeśli chcemy odtwarzać symbol krzyża. (…) Dopiero teraz to wiem, wcześniej robiłam dokładnie tak, jak księża mi pokazywali. Gdzie jest ich poczucie odpowiedzialności za niesienie prawdy? - skwitowała.