"Niedaleko Konstancina-Jeziorny zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Mężczyzna kierujący jednośladem trafił do szpitala. Jak ustalił portal tvnwarszawa.pl, za kierownicą auta siedział znany muzyk Aleksander Milwiw-Baron z zespołu Afromental" - przekazał w poniedziałek, 13 kwietnia, portal tvn24.pl. Podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, wyjawiła w rozmowie z Plejadą, że pojazdem kierował 42-latek, natomiast motocyklem 37-latek. Muzyk nie potwierdził ani nie zaprzeczył, że to on prowadził samochód. Portal Pudelek przekazał 16 kwietnia, że obecnie trwa dochodzenie w tej sprawie.

Prokurator o wypadku z prawdopodobnym udziałem Barona. "Prowadzone jest dochodzenie"

Pudelek ustalił, że sprawą wypadku z rzekomym udziałem muzyka zajmuje się już prokuratura. Głos w rozmowie z portalem zabrał Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba. "Prowadzone jest dochodzenie w sprawie wypadku drogowego zaistniałego 12 kwietnia 2026 roku w miejscowości Słomczyn. (...) Postępowanie przygotowawcze znajduje się obecnie w fazie in rem i jest prowadzone w kierunku czynu z art. 177 § 1 kk. Przyjęta kwalifikacja prawna jest ściśle zdeterminowana zakresem obrażeń ciała doznanych przez pokrzywdzonego" - przekazał. Warto zaznaczyć, że art. 177 Kodeksu karnego odnosi się do odpowiedzialności za spowodowanie wypadku komunikacyjnego.

Doniesienia o pokrzywdzonym w wypadku. "Zostanie wydane postanowienie..."

W dalszej części rozmowy prok. Piotr Antoni Skiba wyjawił, że w ramach zaplanowanych działań przewidziano udział pokrzywdzonego w czynnościach dowodowych, co ma pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu zdarzenia. Wystąpiono również do właściwej placówki medycznej z wnioskiem o niezwłoczne przekazanie pełnej dokumentacji lekarskiej.

"Niezwłocznie po uzyskaniu wspomnianego materiału dowodowego zostanie wydane postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego lekarza medycyny sądowej celem precyzyjnego określenia charakteru doznanych obrażeń oraz ich skutków prawnokarnych. Równolegle podejmowane są działania zmierzające do zabezpieczenia zapisu z systemów monitoringu wizyjnego znajdującego się w miejscu zdarzenia, a w razie potrzeby zostanie powołany biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych" - przekazał.