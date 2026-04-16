26 lutego Michał Piróg poinformował, że zakończył współpracę ze stacją TVN. "Nadszedł ten moment, by to powiedzieć. Dziękuję za wspólne 25 lat! To czas wspaniałej przygody oraz niesamowitej podróży w stacji TVN. Podróży, która poprowadziła mnie nieznaną i ekscytującą drogą" - poinformował wówczas w mediach społecznościowych. Ku zdziwieniu widzów, gwiazdor pojawił się teraz na antenie Polsatu. Prędko ocenili jego występ w jednym z programów.

REKLAMA

Michał Piróg pojawił się w Polsacie. Widzowie wydali wyrok po jego występie

15 kwietnia Piróg wystąpił w najnowszym odcinku programu "Bez pudru, czyli kabarety plus...". Były gwiazdor TVN wziął udział w jednym ze skeczy, wcielając się w rolę wróżbity. Jak się okazało, jego udział, bardzo pozytywnie zaskoczył widzów. Pod fragmentem odcinka w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy internautów, którym podobał się występ Piróga.

"Oglądałam. Bardzo naturalnie zagrane przez Michała. Ale jaka zmiana profesji! Przecierałam oczy, czy dobrze widzę. A ta zielona tunika, piękna", "Dawno się tak nie ubawiłam!", "Dobry ten Piróg!", "No panie Michale, świetny pan jest", "Dobrze poszło! I tego nam trzeba w kabarecie" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Michał Piróg ma wiązać swoją przyszłość z aktorstwem. Tak mówił o tym w śniadaniówce

4 marca Piróg pojawił się również w "Pytaniu na śniadanie", gdzie w rozmowie z Marzeną Rogalską i Łukaszem Nowickim wyjawił, na czym po odejściu z TVN zamierza się skupić. Okazuje się, że stawia teraz na aktorstwo. - Ja od dziecka myślałem szkoła teatralna, tylko aktorstwo, aktorstwo. Już będąc w liceum, gdzie się szykowałem do studiów teatralnych, poszedłem na teatr tańca i wtedy zgłupiałem - skomentował w programie. Zaznaczył także, że zmiana otoczenia i pracy jest dla niego bardzo ważna.

- Zmiana jest bardzo ważna, żebyśmy robili to, co chcemy. Zostając w show-biznesie, trochę się oddalasz od ewentualnego, poważnego myślenia na temat twojej przydatności zawodowej. Byłem panem od modelek, panem od tańczenia, panem od wszystkiego - dodał w wywiadzie. Więcej przeczytacie w artykule: "Piróg z rana wygadał się u konkurencji TVN-u. Tym się teraz będzie zajmował".