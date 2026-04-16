Gwiazda PRL-u próbowała ułożyć życie. Kolejne związki kończyły się zawsze tak samo

Pola Raksa zapisała się w historii polskiego kina jako aktorka o wyjątkowej urodzie i charakterystycznym wizerunku. Choć zdobyła ogromną popularność, nie zawsze miała wpływ na kierunek swojej kariery. Równie burzliwie układało się jej życie uczuciowe, które dalekie było od spokoju i stabilizacji.

REKLAMA

Szybka droga do sławy i trudne role. Sukces przyniósł jej także ograniczenia

Kariera Poli Raksy zaczęła się dość niespodziewanie, gdy została zauważona przez fotografa. Niedługo później trafiła na okładki magazynów i rozpoczęła naukę aktorstwa. Największą popularność przyniosła jej rola Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies", która na lata zdefiniowała jej wizerunek.

Choć grała w wielu produkcjach, często proponowano jej podobne role. Były to postacie delikatne i romantyczne, co z czasem zaczęło ją ograniczać. Aktorka chciała się rozwijać, ale nie zawsze dostawała taką szansę.

Małżeństwo pełne napięć i rozczarowań. Związek nie przetrwał próby czasu

Pola Raksa zdecydowała się na ślub z operatorem Andrzejem Kostenką. Początkowo wszystko zapowiadało się dobrze, jednak rzeczywistość szybko okazała się trudniejsza. Ich relacja od początku była pełna napięć, a częste rozłąki i problemy z wiernością doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Para doczekała się syna, który stał się dla aktorki bardzo ważny. Mimo to nie udało się uratować związku i po kilku latach zapadła decyzja o rozwodzie.

Kolejne związki nie przyniosły szczęścia. W tle pojawiały się konflikty i trudne sytuacje

Po rozstaniu aktorka próbowała ułożyć sobie życie na nowo. Związała się między innymi z Bogusławem Lindą oraz reżyserem Markiem Piwowskim. Relacje były jednak burzliwe i pojawiały się w nich konflikty, które ostatecznie prowadziły do rozstań. W otoczeniu aktorki mówiło się o trudnych momentach, które wpływały na jej życie prywatne. Brak stabilizacji sprawiał, że nie znalazła trwałego szczęścia w relacjach.

Wycofanie z życia publicznego zaskoczyło wielu. Do dziś unika rozgłosu

W pewnym momencie Pola Raksa zdecydowała się ograniczyć swoją obecność w mediach i zrezygnowała z aktorstwa. Zajęła się innymi projektami, między innymi projektowaniem kostiumów. Od ponad 20 lat konsekwentnie unika życia publicznego i nie komentuje informacji na temat swojego życia.

Decyzja sprawiła, że wokół jej osoby pojawiło się wiele spekulacji. Mimo to aktorka pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kina.