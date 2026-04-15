Nadia Fares to znana francuska aktorka. Na dużym ekranie zadebiutowała w latach 90. Współpracowała z uznanymi reżyserami, takimi jak Alexandre Arcady, Claude Lelouch i Bernie Bonvoisin. Ogromną popularność przyniosła jej rola w filmie "Purpurowe rzeki" z 2001 roku, w którym wystąpiła u boku Jeana Reno i Vincenta Cassela. W 2009 roku aktorka zdecydowała się zawiesić działalność zawodową z powodów osobistych. Na ekrany powróciła siedem lat później. Zagrała wtedy w serialu Netfliksa "Marseille". 15 kwietnia media obiegła informacja, która zmartwiła jej fanów. Nadię znaleziono nieprzytomną w basenie.

Nadia Fares walczy o życie. Została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę, 11 kwietnia, około godziny 17. Aktorka została znaleziona nieprzytomna na dnie basenu w kompleksie sportowym Blanche w Paryżu. 57-letnia Fares miała być pod wodą od "trzech do czterech minut". Z relacji świadków, cytowanych przez dziennik "Le Parisien", wynika, że pomocy aktorce udzieliło dwóch pływaków. Mężczyźni wyciągnęli ją z wody i przenieśli w bezpieczne miejsce, po czym wezwali służby ratunkowe i rozpoczęli masaż serca.

W tym samym artykule "Le Parisien" czytamy, że aktorka jest obecnie w ciężkim stanie i została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. Z kolei portal Midi Libre poinformował, że nagrania z kamer monitoringu kompleksu sportowego Blanche są obecnie analizowane przez odpowiednie służby. Na tym etapie nie stwierdzono udziału osób trzecich.

Lawina komentarzy pod ostatnim postem aktorki. "Jesteśmy z tobą całym sercem"

Pod ostatnim wpisem aktorki na Instagramie, który został wrzucony 1 kwietnia, zaroiło się od komentarzy zasmuconych fanów. "Myślimy o tobie!", "Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jesteś tak piękną osobą... Prostota i uosobienie dobroci", "Nadia, mam nadzieję, że już jesteś w lepszym stanie. Jesteśmy z tobą całym sercem. Wracaj szybko do zdrowia", "Wysyłam mnóstwo pozytywnych wibracji i modlitwy. Co za straszna wiadomość" - czytamy.