Orłoś uderza w Popek, ta odpowiada tajemniczą aluzją. "Dobrze, że milczę"

Napięcie między Anną Popek a Maciejem Orłosiem wyraźnie rośnie. Wymiana uszczypliwości między dziennikarzami sugeruje, że w polskim show-biznesie może właśnie rodzić się nowy medialny konflikt. Wszystko przez ostatnią wypowiedź prowadzącego "Teleexpress". Była dziennikarka Telewizji Republika nie pozostała mu dłużna.

REKLAMA

Maciej Orłoś gorzko o Annie Popek. "Jest takie powiedzenie..."

Przez lata Anna Popek była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Po zmianach politycznych w 2023 roku zdecydowała się jednak na przejście do TV Republika, gdzie współprowadziła poranne pasmo. Niedawno stacja zakończyła ten projekt, a dziennikarka zapowiedziała, że traktuje tę sytuację jako początek nowych zawodowych możliwości. Szybko okazało się, że Popek nie pozostanie długo bez pracy - dołączyła do stacji wPolsce24.

Jej transfer nie umknął uwadze mediów. O komentarz poproszono Macieja Orłosia. Dziennikarz nie krył dystansu wobec byłej koleżanki z redakcji i odpowiedział w dość wymijający sposób. - Jest takie powiedzenie, nie wiem, kto jest autorem, że jeżeli nie możesz o kimś nic dobrego powiedzieć, to lepiej nic nie mówić i pomilczeć. Ja może pójdę w tę stronę i pomilczę - powiedział.

Anna Popek odpowiada Maciejowi Orłosiowi. "Dobrze, że ja też milczę..."

Na reakcję Anny Popek nie trzeba było długo czekać. W swoim programie "AnnaPopekPOPcast_tv" odniosła się do wypowiedzi Macieja Orłosia. Zasugerowała, że sama również mogłaby powiedzieć więcej, ale świadomie tego nie robi. - Naprawdę, Maćku? Naprawdę nie możesz nic dobrego o mnie powiedzieć i o naszej dawnej współpracy? - zaczęła, a następnie odniosła się głośnego odejścia Orłosia z Telewizji Polskiej za czasów Jacka Kurskiego.

Różnie bywa, pamięć ludzka jest zawodna. Ale może dobrze, że ja też milczę na temat kulis twojego rozstania z Telewizją Polską za czasów prezesa Kurskiego. Różnie mówiono na ten temat, prawda? Ale w związku z tym, że nie byłam podczas tych rozmów, to się nie wypowiadam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam

- zakończyła tajemniczo.