Maria Pakulnis to popularna aktorka, która wystąpiła w wielu produkcjach telewizyjnych. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w "Ojcu Mateuszu", "Pensjonacie nad rozlewiskiem" oraz "Prawie Agaty". Pakulnis gra także w teatrze. Wystąpiła m.in. w "Prezencie urodzinowym" w Teatrze Komedia. Maria Pakulnis często opowiada o swojej karierze, ale nie boi się zabierać głosu w sprawach, które są dla niej ważne. O jej nowym wywiadzie dla "Repliki" zrobiło się głośno w mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemen o duchowym przebudzeniu. Co za słowa

Maria Pakulnis nie gryzła się w język. Mocne słowa o Kościele. "Chcą ustanawiać reguły dla wszystkich, a sami je łamią"

Maria Pakulnis wprost skrytykowała Kościół i księży, wypominając im hipokryzję oraz próbę narzucania innym zasad, których sami nie przestrzegają. "Jego przedstawiciele [Kościoła - przyp.red.] chcą ustanawiać reguły dla wszystkich, a sami je łamią. Co to wszystko ma wspólnego z Bogiem, z wiarą, z byciem dobrym człowiekiem? Nikt nie ma prawa dyktować drugiemu człowiekowi, jak i z kim ma żyć. Jak prowadzić swoje życie" - powiedziała.

Dodała także, że ludzie prowadzący wspólne życie nie powinni być w świetle prawa traktowani jak zupełnie obcy. "Jeżeli ludzie żyją ze sobą pod jednym dachem i mają tylko siebie, to jest czymś nieuczciwym, że są w świetle prawa obcymi dla siebie ludźmi. To jest okrutne i nieludzkie. Dla mnie człowiek żyjący w jakimś zamknięciu, w jakiejś jednej doktrynie ukształtowanej często przez Kościół, fałszywej, jest po prostu hipokrytą" - słyszymy od Marii Pakulnis.

Galeria PakulnisOtwórz galerię

Maria Pakulnis o równości małżeńskiej. "Jeśli spotykasz człowieka, z którym chcesz przejść życie..."

W dalszej części rozmowy Maria Pakulnis okazała wsparcie parom jednopłciowym. Poparła ideę równości małżeńskiej. "A dlaczego nie równość małżeńska? Jakie są powody? Znaczenie ma tylko to, jakim jesteś człowiekiem i dlaczego chcesz z kimś być. (...) Jeśli spotykasz człowieka, z którym chcesz przejść życie, z którym się nawzajem odnajdujecie, to dlaczego nie macie dostać pełni praw?" - skwitowała aktorka w najnowszym wywiadzie.