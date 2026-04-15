"Mam talent!" wkroczył w decydującą fazę, a uczestnicy walczą o wejście do finału programu. Od trzech edycji w jury zasiada Julia Wieniawa, która jest przedstawicielką młodego pokolenia wśród oceniających. Na pierwszy półfinał gwiazda zdecydowała się założyć wyróżniającą się stylizację - na body założyła transparentną sukienkę wyłożoną cekinami. Nie wszyscy byli jednak zachwyceni jej strojem i posypały się hejterskie komentarze. Teraz Wieniawa na nie odpowiada.

Julia Wieniawa przykuła uwagę odważną kreacją. Pojawiły się hejterskie komentarze

W mediach społecznościowych Wieniawy pojawiły się zdjęcia oraz filmik, na którym możemy zobaczyć ją w kreacji, którą przygotowała specjalnie do odcinka "Mam talent!" na żywo. Nagranie z jej udziałem opublikowano również na profilu TVN-u na TikToku.

Nie da się ukryć, że wielu było zachwyconych stylizacją, ale nie zabrakło hejterskich i naprawdę mocnych komentarzy. "Ale parówa się zrobiła, ale celebrytka to nie widać", "Ale zlana", "Czy mi się zdaje, czy ona nie ma w ogóle wcięcia w talii? Komuś się... utyło?", "Masakra salceson" - pisali. Doczekali się jednak odpowiedzi ze strony Wieniawy.

Julia Wieniawa nie wytrzymała. Tak odpowiedziała na hejt.

Na bardzo nieuprzejme słowa internautów zareagował jeden z influencerów. Michał Szkwarła opublikował filmik, w którym zwraca uwagę na hejt skierowany pod adresem Wieniawy. Nie krył oburzenia całą sytuacją. "To zaszło za daleko" - podkreślił w opisie nagrania. Głos postanowiła zabrać pod filmem sama gwiazda.

Wieniawa zwróciła uwagę na to, jak łatwo popaść w kompleksy. "I jak tu potem nie wpaść w kompleksy... najgorsze jest to, że wiele z tych komentarzy napisały kobiety. Tak jakby nie wiedziały, że istnieje coś takiego jak hormony, które szczególnie w czasie dużego stresu płatają figle i np. zatrzymują wodę. Już nie mówiąc o tym, że można mieć różne przewlekłe problemy zdrowotne, które nie pomagają w utrzymaniu sylwetki społecznie uznanej za 'idealną'" - podkreśliła. Zwróciła również uwagę na to, że hejterzy są bezkarni.

Nigdy nie uzbroję się w dystans do takich komentarzy. Zupełnie nie rozumiem jak można komukolwiek napisać coś tak nieempatycznego. Ale cóż. Witamy w internecie, gdzie ludzie czują się bezkarni

- skwitowała. Na InstaStories również krótko odniosła się do sprawy. "Kocham moje ciało, a debili nie pozdrawiam" - przekazała dosadnie.