Hejtowali stylizację Wieniawy. Teraz im odpowiedziała. "Ludzie czują się bezkarni"

Pierwszy odcinek "Mam talent!" na żywo przyniósł wiele emocji. Uwagę skradły nie tylko występy, ale również stylizacja Julii Wieniawy. Gwiazda postanowiła odnieść się do hejterskich komentarzy na swój temat.
"Mam talent!" wkroczył w decydującą fazę, a uczestnicy walczą o wejście do finału programu. Od trzech edycji w jury zasiada Julia Wieniawa, która jest przedstawicielką młodego pokolenia wśród oceniających. Na pierwszy półfinał gwiazda zdecydowała się założyć wyróżniającą się stylizację - na body założyła transparentną sukienkę wyłożoną cekinami. Nie wszyscy byli jednak zachwyceni jej strojem i posypały się hejterskie komentarze. Teraz Wieniawa na nie odpowiada.

Julia Wieniawa przykuła uwagę odważną kreacją. Pojawiły się hejterskie komentarze

W mediach społecznościowych Wieniawy pojawiły się zdjęcia oraz filmik, na którym możemy zobaczyć ją w kreacji, którą przygotowała specjalnie do odcinka "Mam talent!" na żywo. Nagranie z jej udziałem opublikowano również na profilu TVN-u na TikToku.

Nie da się ukryć, że wielu było zachwyconych stylizacją, ale nie zabrakło hejterskich i naprawdę mocnych komentarzy. "Ale parówa się zrobiła, ale celebrytka to nie widać", "Ale zlana", "Czy mi się zdaje, czy ona nie ma w ogóle wcięcia w talii? Komuś się... utyło?", "Masakra salceson" - pisali. Doczekali się jednak odpowiedzi ze strony Wieniawy. 

Julia Wieniawa nie wytrzymała. Tak odpowiedziała na hejt.

Na bardzo nieuprzejme słowa internautów zareagował jeden z influencerów. Michał Szkwarła opublikował filmik, w którym zwraca uwagę na hejt skierowany pod adresem Wieniawy. Nie krył oburzenia całą sytuacją. "To zaszło za daleko" - podkreślił w opisie nagrania. Głos postanowiła zabrać pod filmem sama gwiazda. 

Wieniawa zwróciła uwagę na to, jak łatwo popaść w kompleksy. "I jak tu potem nie wpaść w kompleksy... najgorsze jest to, że wiele z tych komentarzy napisały kobiety. Tak jakby nie wiedziały, że istnieje coś takiego jak hormony, które szczególnie w czasie dużego stresu płatają figle i np. zatrzymują wodę. Już nie mówiąc o tym, że można mieć różne przewlekłe problemy zdrowotne, które nie pomagają w utrzymaniu sylwetki społecznie uznanej za 'idealną'" - podkreśliła. Zwróciła również uwagę na to, że hejterzy są bezkarni.

Nigdy nie uzbroję się w dystans do takich komentarzy. Zupełnie nie rozumiem jak można komukolwiek napisać coś tak nieempatycznego. Ale cóż. Witamy w internecie, gdzie ludzie czują się bezkarni

- skwitowała. Na InstaStories również krótko odniosła się do sprawy. "Kocham moje ciało, a debili nie pozdrawiam" - przekazała dosadnie. 

