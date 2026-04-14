14 czerwca 2025 Ryszard Rynkowski brał udział w kolizji drogowej w miejscowości pod Brodnicą. Kontrola wykazała, że muzyk miał 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 24 września 2025 roku wydano wyrok nakazowy w postępowaniu dotyczącym spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w stanie po użyciu alkoholu. Teraz w sądzie w Brodnicy miała ruszyć odrębna sprawa dotycząca prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Jak dowiedział się jednak "Fakt", obrońca Rynkowskiego oraz prokuratura złożyli wniosek o zmianę sędziego.

REKLAMA

Zobacz wideo Co sądzi na ten temat?

Złożono wniosek o zmianę sędziego ws. Ryszarda Rynkowskiego. Prawnik muzyka komentuje

Sprawę w rozmowie z "Faktem" skomentował obrońca Ryszarda Rynkowskiego mec. Adam Kozioziembski. Jak wyjaśnił, wniosek został złożony, aby w dwóch sprawach przeciwko muzykowi nie orzekał ten sam sędzia. - Przewód sądowy nie został otwarty, ponieważ w sprawie zaszła okoliczność faktyczna natury procesowej, która uniemożliwia prowadzenie sprawy przez pana sędziego Osińskiego - przekazał.

- Wynika to z tego, że w sprawie o wykroczenie uprawomocnił się wyrok nakazowy, skutkiem cofnięcia sprzeciwu z zeszłego czwartku 8 kwietnia br., który wydawany był właśnie przez sędziego Osińskiego. I w związku z tym, że pomiędzy jedną a drugą sprawą zachodzi idealny zbieg przestępstwa i wykroczenia, pan sędzia nie powinien w tej sprawie procedować - tłumaczy mec. Kozioziembski.

Obrońca Rynkowskiego dodał, że musi pojawić się postanowienie w tym zakresie, ale sąd nie ma obowiązku przychylić się do wniosku. - Ta okoliczność została zauważona przez wszystkich, również prokuraturę. Jest konieczność wyłączenia sędziego, bo nie może w tych dwóch sprawach przeciwko panu Rynkowskiemu orzekać sędzia Osiński - mówi mec. Kozioziembski.

14 kwietnia Ryszard Rynkowski nie zjawił się w sądzie. - Nie było obowiązkowego stawiennictwa i podjęliśmy decyzję, że dzisiaj nie musi się stawić - przekazał obrońca muzyka. Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony po rozpatrzeniu wniosku przez sąd.

Ryszard Rynkowski został już skazany

Przypomnijmy, że poprzednia rozprawa Ryszarda Rynkowskiego miała rozpocząć się 9 kwietnia. Nie doszła jednak do skutku. - W tej sprawie już 24 września 2025 roku został wydany wyrok nakazowy, uznający obwinionego za winnego i wymierzający karę. Od tego wyroku wniesiono sprzeciw, jednak wczoraj został on cofnięty przez obrońcę - przekazała sędzia Małgorzata Redmerska-Górna. Jak dodała, Rynkowski otrzymał karę grzywny w wysokości 3 tys. zł oraz obciążono go kosztami postępowania.