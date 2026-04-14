12 kwietnia zmarła Elżbieta Terlikowska, nazywana przez współpracowników i środowisko artystyczne "Lalką". Zasłynęła jako scenografka, twórczyni kostiumów scenicznych, malarka i pisarka. Przez lata współpracowała z wieloma teatrami, tworząc ponad sto scenografii. Doceniano ją zarówno w Polsce, jak i poza granicami.

REKLAMA

Nie żyje słynna scenografka. Elżbieta Terlikowska "nigdy nie owijała w bawełnę"

O śmierci artystki czytamy na profilu Teatru Rozrywki na Facebooku. Elżbieta Terlikowska była związana z tym miejscem przez 30 lat swojej kariery zawodowej. "Z wielkim żalem żegnamy Elżbietę Terlikowską - kostiumografkę, scenografkę, autorkę prac malarskich, graficznych, łączących różnorodne tworzywa w wyraziste, przestrzenne kolaże. Z Teatrem Rozrywki związana była przez ponad 30 lat. Kostiumy do jednej z naszych pierwszych wspólnych realizacji - 'Księżniczki Turandot' C. Gozziego - zachowujemy do dziś jako jedne z tych najbardziej wyjątkowych. Elżbieta 'Lalka' Terlikowska nie lubiła prostych rozwiązań - potrafiła od ręki przemienić trzy suknie w jedno małe, czerwono-czarne dzieło sztuki" - napisano.

Dzięki dalszej części wpisu możemy dowiedzieć się, jaka na co dzień była Elżbieta Terlikowska. "Piekielnie sprawna i zdolna, obdarzona oryginalną wyobraźnią, zmysłem psychologicznym i klarownością spojrzenia. Silna kobieta - nigdy nie owijała w bawełnę, jej obecność zdradzały zawsze piękne perfumy i donośny głos" - czytamy.

Elżbieta Terlikowska pracowała przy wielu sztukach. Były to między innymi: "Dziś wieczorem Lola Blau" G. Kreislera, "Uczciwe życie" A. Bubienia, "Ubu Król, czyli Polacy" A. Jarry’ego, "Na szkle malowane" K. Gaertner i E. Brylla, "O co biega?" P. Kinga, "KRZYK według Jacka Kaczmarskiego" R. Talarczyka, "Jesus Christ Superstar" A. L. Webbera i T. Rice’a, "W 80 dni dookoła świata po stu latach" J. Bielunasa wg J. Verne’a, "Pomalu, a jeszcze raz!" I. Šebo, "Canterville Ghost" J. Williamsa. Wpis Teatru Rozrywki podsumowano krótko słowami: "Będzie nam Lalki brakowało".

Prezydent Wrocławia żegna Elżbietę Terlikowską. To napisał

Elżbietę Terlikowską pożegnał także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w krótkim wpisie na Facebooku, do którego dołączył czarno-białe zdjęcie. "Doszła do nas przykra wiadomość. Odeszła Elżbieta Terlikowska ps. Lalka - wrocławska artystka i scenografka. Ikona Wrocławia. Lalka... będziemy za tobą tęsknić" - napisał polityk.