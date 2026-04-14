Pobiła rekord popularności w sieci. Sąsiedzi zdziwili się, że wybrała "zwykłą dzielnicę"

Susan Boyle zdobyła światową sławę dzięki niezwykłemu głosowi i historii, która poruszyła miliony widzów. Choć od tamtej pory jej życie bardzo się zmieniło, jedno pozostało takie samo, podejście do pieniędzy i stylu życia. Najnowsza decyzja tylko to potwierdza.

Milionerka wybrała skromność zamiast luksusu. Jej decyzja zaskoczyła wielu

Susan Boyle od lat należy do grona najbogatszych artystek w Wielkiej Brytanii. Mimo ogromnego majątku zdecydowała się na bardzo prosty krok. Zamiast luksusowej willi kupiła niewielki, parterowy dom z dwiema sypialniami na "zwykłym" osiedlu. Nowa nieruchomość znajduje się w szkockim Falkirk, niedaleko jej rodzinnych stron. Dom jest funkcjonalny i wygodny, ale nie wyróżnia się przepychem.

Początkowo mieszkańcy nie wierzyli, że tak znana osoba może zamieszkać w ich okolicy. Plotki wydawały się mało prawdopodobne. Dopiero gdy usłyszeli jej śpiew, zrozumieli, że naprawdę jest ich nową sąsiadką.

- Dostajemy darmowe koncerty od Susan, gdy spaceruje ulicą. To jest cudowne. Naprawdę miło, że tu mieszka, bo jest prawdziwym skarbem narodowym. [...] Gdy pojawiły się plotki, nie mogłem w to uwierzyć. W końcu jest milionerką, więc dlaczego miałaby wybrać właśnie to miejsce? Kiedy ją zobaczyliśmy, i usłyszeliśmy, nie było żadnych wątpliwości - cytuje sąsiadów brytyjski "Daily Mail".

Jeden występ otworzył jej drogę do kariery. Nagranie obejrzały miliony osób

Przełom nastąpił w 2009 roku podczas programu "Britain’s Got Talent". Susan Boyle wykonała utwór "I Dreamed a Dream" z musicalu Les Misérables. Nagranie z jej występu w ciągu kilkunastu dni przekroczyło 100 milionów wyświetleń w sieci. Popularność była natychmiastowa i globalna. Materiały z jej występu pojawiły się w mediach na całym świecie. Film pobił rekord oglądalności w pierwszym tygodniu publikacji w serwisie YouTube. Internet sprawił, że w krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób.

Życie prywatne długo pozostawało trudne. Diagnoza przyszła dopiero po latach

Zanim zdobyła sławę, prowadziła spokojne życie i opiekowała się swoją matką aż do jej śmierci w 2007 roku. W 2013 roku ujawniła, że zdiagnozowano u niej zespół Aspergera, który wcześniej błędnie tłumaczono innymi problemami zdrowotnymi.

Pochodzi z licznej rodziny i jest najmłodsza z dziewięciorga rodzeństwa. W młodości zmagała się z trudnościami w relacjach z innymi, co miało wpływ na jej życie społeczne. Mimo to nie zrezygnowała z muzyki, która ostatecznie przyniosła jej światowy sukces.